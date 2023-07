Pogacar tok viktige sekunder på den gule trøya: – Føles ut som en liten seier

Kanadiske Michael Woods vant den niende etappen i Tour de France. Bak seierherren tok Tadej Pogacar viktige sekunder på Jonas Vingegaard i sammendraget.

SMIL: Tadej Pogacar smilte litt beskjedent etter å ha tatt viktige sekunder i sammendraget på Jonas Vingegaard.

Med én kilometer igjen, rundt ti minutter etter at Michael Woods hadde passert målstreken, kjempet de to sammenlagtfavorittene en intens kamp om viktige sekunder.

– Dette er et varsku her fra Pogacar, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche i det sloveneren gikk til angrep.

Pogacar rykket ifra, og Vingegaard tok ryggen umiddelbart. Til slutt måtte danske Vingegaard slippe ryggen til sloveneren.

– Signaleffekten her da. Det å vinne en sånn duell to ganger på rad er viktig, sier TV 2s ekspert Thor Hushovd.

Dansken klarte å forsvare den gule trøya, men tapte viktige sekunder. Pogacar tok innpå med åtte sekunder, og er nå 17 sekunder bak i sammendraget.

– Jeg tror kanskje jeg ikke hadde min beste dag. Da blir man straffet i en stigning som dette. Åtte sekunder kan jeg leve med, sier Vingegaard til dansk TV 2.

Sloveneren var over åtte minutter bak Woods i mål, men kalte dagens etappe en liten seier.

– Det var ikke en seier, men det føles ut som en liten seier. Jeg er veldig fornøyd. Da jeg startet angrepet så jeg skyggen hans (Jonas Vingegaard) og så at han presset på alt han hadde. Jeg følte meg bra og presset på mer, da ble det en liten luke, sier Pogacar til arrangøren.

VINNER: Michael Woods var sterkest opp den knallharde avslutningen.

Det var ventet bruddforsøk rett fra start på årets niende etappe av Tour de France. Det ble det.

Det dannet seg en gruppe på 14 ryttere tidlig, og med 50 kilometer igjen stakk amerikanske Matteo Jorgenson. inn i den tøffe motbakken opp til mål ledet Jorgenson med over minuttet, men jo nærmere mål han kom, jo nærmere kom kanadiske Michael Woods (Israel – Premier Tech).

Med 400 meter igjen av den blytunge etappen kom kanadieren og vant etappen foran Pierre Latour.

– Jeg må klype meg i armen, jeg kan ikke tro at jeg fikk det til. Jeg er 36 år gammel og blir ikke noe yngre, så det å endelig få det til i Tour de France er stort, sier Woods til arrangøren etter etappen.

Jorgenson fikk det skikkelig på slutten, og ble nummer fire.

Gregaard punkterte med 75 kilometer igjen, uten at det skapte store problemer for den danske Uno-X-rytteren. Han lå i gruppe nummer tre etter at Jorgenson stakk. Til slutt ble dansken nummer åtte, under to minutter bak Woods i mål.

– Akkurat nå har jeg det rimelig dårlig, men jeg er fortsatt glad. Det er et stort resultat. Det er ikke mange som tar topp ti i sin første Tour de France. Det er jeg glad for, og det var et av målene jeg satte meg før Tour de France, sier Gregaard til TV 2.

Nå venter en hviledag for rytterne etter ni intense dager med sykling.

I FRONT: Danske Jonas Gregaard var en av to Uno-X ryttere som er i brudd.

Jonas Abrahamsen og Jonas Gregaard fra Uno-X gikk begge hardt ut fra start og var en del av bruddet som stakk tidlig.

Det ble kjørt i rykk og napp. Flere prøvde å stikke av, noe som gikk hardt utover flere av rytterne. Det gjorde det også for Gregaard og Abrahamsen, som begge måtte slippe med 30 kilometer igjen.

På den innlagte spurten satte Uno-X sitt preg på bruddet. Jonas Abrahamsen stakk ifra 200 meter før poengseilet og stakk av med 20 spurtpoeng. Gregaard ble nummer tre i spurten.

Også Tobias Halland Johannessen prøvde å komme seg opp i bruddet, men etter et par minutter måtte han gi opp.

Den niende etappen fra Saint-Leonard-de-Noblat til fjelltoppen Puy de Dome ble avsluttet med en lang og bratt stigning. De siste fire kilometerne hadde tolv prosent helling.

Det er første gang på 35 år at Puy de Dome ble besteget i Tour de France-sammenheng.