Sagosen stiller seg bak ledelsens lønnskutt-forslag: – Drastisk

Kolstad risikerer at spillere forsvinner grunnet økonomiske utfordringer. Sander Sagosen gir imidlertid klubben full støtte.

Sander Sagosen håper de andre stjernene i Kolstad godtar lønnskuttet og blir værende i klubben. Vis mer

– Det er klart at dette er en brutal nyhet for alle involverte, både spillere og ansatte. Det er kjedelig at det skjer, men hele verden er inne i en tøff tid nå. Jeg er glad for at det blir tatt en realitetssjekk nå før sesongen så vi vet hva forutsetningene er.

Slik innleder Sander Sagosen til Adresseavisen når han får spørsmål om sine betraktninger rundt nyheten om lønnskutt i Kolstad. Trønderen er den viktigste spilleren i klubben – og er svært sentral i den ambisiøse satsingen.