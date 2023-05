Leknessund om rapportert Uno-X-overgang: – Trist at disse ryktene kommer nå

Andreas Leknessund liker ikke oppslagene om at han blir Uno-X-rytter fra neste sesong. Han skulle helst sett at alt handlet om innsatsen i Giro d''Italia.

Andreas Leknessund vil ikke snakke om hva som skjer neste sesong.

22.05.2023 11:06 Oppdatert 22.05.2023 11:35

For en snau uke siden erfarte TV 2 at Leknessund gjør comeback i Uno-X. Tromsværingen syklet for det norske laget fra 2018 til 2020, mens han de siste sesongene har vært i DSM.

Mandag kommenterte Leknessund saken på spørsmål fra Discovery under en digital pressekonferanse.

– Jeg synes det er litt trist at disse ryktene kommer ut nå, når vi er her og har det veldig bra. Det er Giroen som gjelder nå, og jeg vil fokusere på det. Jeg er glad for hvordan det har gått her, og jeg er takknemlig overfor laget som har gitt meg muligheten jeg har nå. Så får vi se på neste år, sa Leknessund.

Uttalelsen kom på den siste hviledagen i årets Giro d'Italia. Tidligere i rittet imponerte Leknessund stort ved å sykle fem dager i den rosa ledertrøya.

Tromsøværingen ligger på en uhyre sterk femteplass i Giroen foran den siste uken.