Søstrenes kraft

Mari (venstre) og Marte Leinan Lund har kjempet seg til verdenstoppen i kombinert.

PLANICA (Aftenposten): Søstrene Mari og Marte Leinan Lund kan forsvare VM-medaljene sine fra forrige mesterskap. For én av dem ble en dramatisk hendelse avgjørende for karrieren: – Jeg husker ingenting av det.

24.02.2023 08:00

Mari og Marte Leinan Lund forveksles ofte, selv om de ikke er tvillinger.

For noen er det kanskje fort gjort å surre litt når to av verdens beste kombinertløpere både er søstre og tette i alder. Mari er 23 og Marte to år yngre.

Søskenrelasjonen har hjulpet dem til verdenstoppen i idretten. Da kvinnene endelig fikk konkurrere i forrige VM, var det de to som tok medaljene bak suverene Gyda Westvold Hansen. Nå kan de gjenta suksessen.

Men en fæl hendelse kunne stoppet duoens felles VM-drøm.

