Gravid Johaug i VM: – Gleder meg til å se hvordan hun ser ut

PLANICA (VG) Therese Johaug (34) viser stolt frem sin voksende mage. I dette intervjuet forteller hun om treningsregimet, barnedrømmen – og navnediskusjonene med forloveden.

I GOD FORM: Therese Johaug har sluppet unna de store svangerskapsplagene så langt, og tåler godt de lange arbeidsdagene NRK-jobben byr på i ski-VM.





23.02.2023 08:50 Oppdatert 23.02.2023 09:29

– Jeg gleder meg til å kjenne på den morsfølelsen som mange sier skal være så fantastisk.

I solsteken i VM-byen Planica i Slovenia lyser Therese Johaug opp mens hun forteller om den lille jenta som skal komme til verden en gang før sommeren.

Under boblevesten har en kul blitt synlig over magen.

– Forhåpentligvis kommer hun ut hel, og jeg gleder meg til å bare få se hvordan hun ser ut, sier Johaug.

HVA SKJER I VM I DAG? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport

TILBAKE I VM: - Det er litt rart å stå på sidelinjen, medgir Therese Johaug. I ski-VM er hun nå TV-ekspert.

På ett år er 34-åringens liv blitt snudd fullstendig på hodet.

I fjor vinter ble Johaug OL-dronning med tre gull. Hun var kanskje i sitt livs form, og toppet sin mesterlige karriere med en siste maktdemonstrasjon i Kina.

Tårene trillet da alt var over.

RØRT: Johaug endte karrieren etter 14 VM-gull og fire OL-gull. Her vinner hun tremila i OL.

Nå har hun lagt opp – og hoppet over til den andre siden.

Under skimesterskapet som pågår i Planica nå jobber Johaug som langrennsekspert for NRK-sporten. I tillegg er hun gravid i sjette måned.

Og formen?

– Den vanlige formen er bra, men den fysiske formen er helt «ræva», flirer Johaug.

Hun sammenligner med da hun var topptrent, men Johaug holder fortsatt et imponerende treningsregime gående.

Hver dag trener hun både i styrkerommet og ute. I Planica går hun og kollegaene Torgeir Bjørn, Fredrik Aukland og Jann Post i skiløypene på formiddagene før konkurransene starter.

Turene kan bli flere timer lange.

KOLLEGAER: Johaug og Fredrik Aukland på skitur i VM-anlegget. I tillegg til å trene, inspiserer de løypene for å kunne fortelle om dem på TV.

– Jeg har jo alltid likt å trene, sier hun.

– Men jeg merker at jeg ikke lenger har de hardøktene og den kontinuiteten. Da daler formen. Jeg kjenner og at det skjer andre ting i kroppen min, der pågår det andre prosesser nå. Så kommer jeg sikkert til å være litt forsiktig fremover med tanke på at jeg snart går inn i siste trimester.

Johaug oppnådde alt hun drømte om som langrennsløper, men hun er helt åpen om at ingenting har vært større enn ønsket om egne barn.

– Det er dette som har vært min indre drøm kjempelenge, sier hun, og forklarer:

– Jeg tror det er fordi jeg har vokst opp i en ganske stor familie selv, i en søskenflokk på fire. Jeg har ikke tatt for gitt å få egne barn, for ikke alle klarer det. Men jeg har alltid hatt mye omsorg for barn og ønsket å en dag skape en egen familie.

NYTT LIV: – Jeg ga meg ikke fordi jeg var lei av å trene og konkurrere, men fordi dette var viktigere, sier Johaug om drømmen om å bli mor.

Dette ønsket var også hovedgrunnen til at hun valgte å gi seg i fjor.

– Mot slutten følte jeg på at livet mitt ble veldig snevert, sier hun.

– Jeg måtte hele tiden fokusere på meg selv. Frykten for å bli smittet av sykdom gjorde at jeg var livredd for å møte familie, venner og kjæreste, og det var så mye som måtte nedprioriteres.

Johaug valgte å være åpen om at hun ville stifte familie, og opplevde å få mange spørsmål om dette fra journalister mens hun ennå var aktiv.

– Det er jo et veldig personlig spørsmål. Og så føler du liksom at når du legger opp, så forventes det at du skal bli gravid nesten med en gang. Men det er jo noe med at når du har drevet med toppidrett såpass lenge, presset kroppen så hardt, så må en finne den balansen for å få det til. Og det er ikke gitt at det går så fort, sier hun.

– Jeg er kjempetakknemlig for at det gikk så bra for oss.

Foreløpig har ikke jenta fått noe navn.

– Nei, for vi klarer ikke å bli enige, sier Johaug og bryter ut i latter.

Hun og forloveden Nils Jakob Hoff har mye på agendaen i år, for de skal også etter planen gifte seg på Røros på nyttårsaften.

Og det kan faktisk hende at vi ikke har sett det siste av Johaug som langrennsløper. Under årets Idrettsgalla innrømmet hun at hun fortsatt holdt døren på gløtt for et comeback til ski-VM i Trondheim om to år.

Den døren har ikke lukket seg.

– Men det viktigste er hun jeg har i magen. Hva fremtiden bringer, vet jeg ikke ennå.

Akkurat her og nå, er det uansett jobbingen i ski-VM som gjelder.

– Jeg må bare si at det er helt fantastisk å være her, selv om det også er litt rart, sier Johaug, og kikker utover skiarenaen.

ET SISTE VM? Johaug utelukker det ikke.

Hun føler det var helt rett å gi seg, men har ennå tette bånd til laget.

Før VM har hun blitt spurt om råd fra flere. Ingvild Flugstad Østberg, Helene Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå og trenerne har sparret med den tidligere skidronningen.

– De er venninner og jeg blir glad av å kunne hjelpe litt. Jeg ønsker så inderlig at de skal få ut sitt beste. Jeg kan komme med råd om hva jeg har gjort, og så må de få skape sine egne erfaringer og.

I NRK-jobben må hun felle dommer over de samme tidligere lagkameratene, men det synes hun går greit.

– Jeg føler jeg klarer å skille de rollene.

FORTSATT GOD KONTAKT: Lotta Udnes Weng fikk gratulasjonsklem av Johaug da hun vant i verdenscupen tidligere i sesongen.

Da hun begynte i NRK, ble hun overrasket over å få se hvordan journalistene som hadde fulgt henne gjennom karrieren egentlig jobbet.

– Det er sånt et stort opplegg som ligger bak et skirenn, med planlegging, 20 mann inne i en buss som styrer kameraene, alt som blir rigget opp og ned. Ingenting er tilfeldig, sier hun.

Hun stortrives i jobben og liker friheten i den nye hverdagen. Men når neste langrennssesong starter, er det noen andre som er sjefen i hjemmet hennes.

– Det er litt skummelt også da, å tenke på at plutselig skal du ta hånd om et lite barn og ikke lenger kan gjøre det du selv vil til enhver tid, sier Johaug.

– Det blir veldig annerledes, men jeg gleder meg veldig.