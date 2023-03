Tidligere kringkastingssjef skal bidra i arbeidet til strømmeutvalget

Advokat Kristin Veierød skal lede strømmeutvalget i idretten, der også tidligere kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, skal bidra.

EKSTERN HJELP: Thor Gjermund Eriksen vil være en ekstern bidragsyter i strømmeutvalgets arbeid.

01.03.2023 08:18 Oppdatert 01.03.2023 08:39

Det melder Norges Idrettsforbund (NIF) i en pressemelding onsdag morgen.

Dette er hele utvalgets sammensetning:

Leder Kristin Veierød

Thor Gjermund Eriksen

Erik Langerud, Norges Håndballforbund

Roger Finjord, Norges Fotballforbund

Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund

Espen Johansen, Norges Basketballforbund

Mona Kristiansen, Norges gym og turnforbund

Lise Røsto Jensen, Norges Skøyteforbund

Rune Røksund, Rogaland idrettskrets

Sylvi Ofstad, Troms og Finnmark idrettskrets

Pål Kristen Rønnevik, Norges idrettsforbund

Julie Karima Berg, Norges idrettsforbund

I tillegg vil det være en representant fra Norges skiforbund i utvalget.

– Særforbund og idrettskretser vil være godt representert i utvalget og vil samtidig holdes godt orientert om status og utvikling i det pågående utredningsarbeidet. Målet er å fremskaffe et best mulig, helhetlig og faktabasert saksunderlag for hele norsk idrett og for idrettsstyrets videre behandling av saken, sier NIF-generalsekretær Nils Einar Aas i pressemeldingen.

Aas sier også t det er ønskelig at strømmeutvalget leverer status på arbeidet før Idrettstinget tidlig i juni.

I tillegg til personene fra særforbund og idrettskretser, vil Thor Gjermund Eriksen delta som ekstern bidragsyter. Han var kringkastingssjef i NRK fra 2013 til 2022, og jobber nå som administrerende direktør i Norsk Tipping.

Strømmeutvalget skal se på hvordan strømming av breddeidrett kan skje innenfor trygge rammer.

VG har tidligere avslørt store svakheter i strømming av breddeidrett, og da spesielt strømmetjenesten MyGame. Blant annet har en video av en 12-åring som slåss blitt fjernet og barn, ungdom og voksne har blitt filmet på trening uten å vite det selv.

– Volumet og omfanget av strømming basert på ny teknologi, skaper nye etiske og faktiske problemstillinger som bør utredes nærmere. I dette arbeidet er det viktig at relevante aktører, både i og utenfor idretten høres, sier Aas.