Suveren Kilde vant rennet og utforcupen

Aleksander Aamodt Kilde kjørte en plettfri lørdagsutfor i Aspen og tok sesongens åttende verdenscupseier. Den ga ham flere milepæler å glede seg over.

Aleksander Aamodt Kilde etter å ha kjørt en strålende utfor i Aspen lørdag.

04.03.2023 21:05

Fartskongen fra Lommedalen vant rennet i Colorado med 61 hundredeler på canadieren James Crawford.

– Dette var beinrått hele veien og så gjennomført. Han kjørte bare fortere og fortere, sa Viaplay-kommentator Henrik Jonassen om Kildes prestasjon.

Fra et senere startnummer knallet Adrian Smiseth Sejersted til og la gode forutsetninger for en norsk dobbeltseier. Men en stor feil gjorde at han kjørte ut.

Sejersted var kun 21/100 sekund bak ledertiden før han ble for ivrig og fikk konkurransen ødelagt. I målområdet kunne man se Kilde ergre seg på lagkameratens vegne.

Ny kule i boks

Dagen før lå Sejersted an til å bli verdenscupvinner for første gang. Så kom et værskifte som tvang juryen til å avlyse utforen etter at 24 utøvere hadde vært i aksjon. Resultatene ville vært tellende om seks mann til hadde rukket å kjøre.

Før start var det bare Vincent Kriechmayr som kunne true Kildes sammenlagtledelse i utforcupen, men lørdag kjørte østerrikeren seg ut av kampen ved å bli nummer fire. Han ble slått med 70/100 sekund.

Utforkula går dermed til Kilde for andre år på rad. Det gjenstår kun ett renn i fartsdisiplinen i vinterens verdenscup. Det kjøres som en del av sesongfinalen i Soldeu i Andorra 15. mars.

Bare tre foran seg

Lørdagens seier ga Kilde flere grunner til å smile bredt. Med den slo han den norske rekorden for antall verdenscuptriumfer i én og samme sesong (8) og tangerte Kjetil André Aamodts antall vc-triumfer (21).

Kilde har tidligere delt på sesongrekorden med Aksel Lund Svindal (2015/16) og Kjetil Jansrud (2014/15). I fjor stoppet han på sju seirer i verdenscupen.

Kun tre nordmenn har vunnet oftere enn ham på dette nivået: Jansrud (23), Henrik Kristoffersen (30) og Svindal (36).