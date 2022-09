Det har vært stille i flere måneder. Hva skjer egentlig i saken som rystet idrettsverdenen?

Et nytt utsagn skaper forvirring i Peng Shuai-saken.

Peng Shuai var i flere år en av verdens beste doublespillere.

Én time siden

Det er snart ett år siden den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai skapte overskrifter verden over.

Peng anklaget Kinas tidligere visepresident Zhang Gaoli for å ha tvunget henne til å ha et seksuelt forhold med ham. Anklagene ble kjapt slettet fra Weibo, Kinas svar på Twitter. Etterpå steg uroen ute i idrettsverdenen da Peng ikke ga lyd fra seg. Man fryktet at hun ble holdt til fange av kinesiske myndigheter.