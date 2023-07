Sport St. Olavsloppet Knuste alle i debuten: – Herregud. Det har gått over all forventning

Fire dager med løping langs landeveien er over. Damene fra Bratsberg og herrene fra Svorkmo var de aller raskeste.





01.07.2023 18:25

Det startet i Østersund onsdag. Nesten 35 mil og 50 vekslinger senere, kom løperne i mål ved Trondheim Spektrum lørdag ettermiddag i den 36. utgaven at St. Olavsloppet.

June Nilsens Bratsberg IL var suverene vinnere av dameklassen i det som var lagets aller første start i St. Olavsloppet. De har hatt to fellestreninger i uka, så har vi opprettet et løperutvalg som tar ansvar for det sosiale innad i laget.