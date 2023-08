Mener Sagosen har blitt brukt feil: – Jeg vil bli best igjen

Lørdag gjør Sander Sagosen (27) comeback i norsk håndball. Ambisjonen er å gjenerobre statusen som verdens beste håndballspiller. Kolstad – trener Christian Berge mener at Sagosen har blitt brukt feil i Tyskland.

HEKTISK SOMMER: Sander Sagosen er klar for comeback i Kolstad. Vis mer

Publisert: 25.08.2023 09:37

Han avsluttet tre sesonger i Kiel med å vinne seriegull i juni. Etter en sommer med økonomisk krise og kraftig lønnskutt i Kolstad, er Sagosen klar for seriepremieren mot ØIF Arendal lørdag.

– Det har vært hard belastning over mange år. Mye forskjellig har skjedd. Nå skal jeg få landet litt både på og utenfor banen. Jeg vil bli best igjen. Det er min ambisjon, sier Sander Sagosen til VG

Det er fem år siden han ble kåret til verdens beste håndballspiller. I 2020 bidro han sterkt til at Kiel vant Champions League, mens Norge var nær gullet i EM. Men de siste sesongene har ikke vært på samme nivå. I 2022 ble han dessuten alvorlig skadet.

– Vi skal dyrke det Sander er verdens beste på. Han skal ikke være den skytteren han var i Kiel, lover Christian Berge til VG.

Kolstad-treneren mener at ikke bare Sander Sagosen, men også Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød, ble sterkt begrenset av sin tyske klubb, Flensburg-Handewitt.

– Det Sander er i verdensklasse på, er å ta valg ute på banen, mener den tidligere landslagssjefen som første to VM-finaler med Sagosen som maestro ute på banen.

– I Kiel kom han inn i altfor stort tempo i duellspillet. Han ble veldig forutsigbar. Vi skal få tilbake hans kreative side og forbedre fysikken. Det synes jeg vi er på god vei til å gjøre, mener Berge.

SAMMEN IGJEN: Christian Berge og Sander Sagosen for Norge under OL for to år siden. Vis mer

– Jeg er glad for å få jobbe med Christian igjen, sier Sagosen og legger til:

– Det er sånn jeg vil spille håndball. Kjempeartig.

Med ferskt seriegull går det ikke an å si hans tyske klubb Kiel har mislykkes, men trønderen mener at han ble for stramt regissert.

– Jeg sa til Filip (Jicha, trener Kiel) at du tar jo bort litt X-faktor når jeg bare skal ha to valg når jeg har ballen. I mitt hode ønsker jeg å ha flest mulig valg. Da er det ferdighetene som er avgjørende, ikke spillesystemet, sier Sander Sagosen.

Han sier at det er krevende å skifte spillestil. Den sitter «litt i ryggraden», men at han jobber hardt med forandringene foran seriestarten.

– Vi skal ute å prestere nå. Men dette er også et langt løp. Jeg skal bli bedre enn noen gang.

Det tøffe utfordringene kommer raskt for Kolstad. Allerede 21. september kommer Champions League-finalist Kielce til Trondheim.

Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen avsluttet tiden i Flensburg med 4. plass i Bundesliga. De tapte kvartfinalen i European League, og gikk glipp i finalespillet som gikk på deres egen hjemmebane i Tyskland.

Christian Berge mener begge ikke ble brukt riktig.

– Rød ble brukt som gjennombruddsspiller og ble stadig skadet. Han er over to meter lang og skal skyte utenfra. For meg er det en «nobrainer», sier Kolstad-treneren og fortsetter:

– Gøran skulle bare gå mot en forsvarsspiller og score et mål. Men han er jo en mye bedre håndballspiller når han får ta valg. Han er virkelig på vei. Han har vært «steingod» på trening.

Sander Sagosen spiller lørdag sin første norske Kolstad-kamp på 10 år.

– Det har vært en spesiell sommer, sier han. Sagosen ble 13. juli pappa til Noah. Omtrent samtidig smalt det økonomiske bomben i Kolstad. Janus Smarason forlot klubben. Kolstads syv øvrige stjerner godtok et lønnskutt på 30 prosent.

– Vi var ferdig med det da det ble offentliggjort. Vi har ståltro på at vi skal få dette til. Nå skal vi brette opp ermene både på og utenfor banen, sier Sagosen.