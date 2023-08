Hovland om monsterpremien: – Jeg trenger ikke mye for å være lykkelig

Etter sammenlagtseieren på PGA-touren har Viktor Hovland (25) tjent inn cirka en halv milliard i premiepenger. Det er imidlertid ikke det som motiverer nordmannen.

EYES ON THE PRIZE: Viktor Hovland sikret seg denne store pokalen og en enorm pengesum natt til mandag, uten at det ser ut til å påvirke han veldig. Vis mer





Publisert: 28.08.2023 10:09

Nordmannen avsluttet en fantastisk PGA-sesong med å vinne FedEx-sluttspillet natt til mandag norsk tid. Med det la han til 190 millioner norske kroner til bankkontoen.

Hovland tar de enorme pengesummene med fatning.

– Det er selvfølgelig mye penger en spiller for. Det er jo i bakhodet ditt. Men der jeg bor, i Stillwater i Oklahoma, kommer du langt med lite. Det er ikke sånn at jeg kaster penger rundt meg hver helg. Jeg trenger ikke mye for å være lykkelig. Jeg trenger ikke mye for å leve godt, sier Hovland på pressekonferansen etter den historiske triumfen.

Det er normalt å anta at ti prosent av premien tilfaller caddie Shay Knight.

Forrige sesong spilte han inn i overkant av 4,9 millioner dollar i premiepenger. Denne sesongen har han satt rekord: 34,5 millioner dollar, altså nesten 370 millioner kroner, i premiepenger og bonuser.

Hovland klatret i tillegg opp til en fjerdeplass på verdensrankingen med nattens seier.

– Så klart er det fint for familien min å ha den tryggheten. Og for de eventuelle barna jeg får i fremtiden. Det er fint å ha det, men det er ikke noe som driver meg, det er ikke det som gir meg mening. Jeg finner mening andre steder. Men slik samfunnet fungerer, er åpenbart penger noe en trenger, sier Hovland.

SEIERSKLEM: Viktor Hovland og caddy Shay Knight ga hverandre en god klem da seieren var et faktum. Vis mer

Det er ingen tvil om at det går godt om dagen i norsk idrett. Kun timer før Hovland skrev norsk idrettshistorie løp Jakob Ingebrigtsen inn til VM-gull.

På pressekonferansen etter seieren kunne Hovland røpe at han møtte Ingebrigtsen-familien før jul i fjor.

– Den familien er superinteressant. De jobber virkelig hardt. De er så ekstremt profesjonelle, så det er gøy å se at de gjør det bra, sier Hovland.

– Det er jo ikke bare dem: Det er så mange gode utøvere som slår gjennom og gjør det bra i sommeridretter der Norge tradisjonelt sett ikke har vært best. Jeg synes det er skikkelig kult at Jakob fikk den seieren. Utrolig, sier Hovland.

Etter at Viktor Hovland vant BMW Championship sist uke, ble han spurt om hvem som er mest kjent av han selv og Suzann Pettersen. Da svarte han «Pettersen».

Spørsmålet kom opp igjen etter søndagens bragd.

– Hun er dronningen. Hun vil alltid være det. La oss ta golf for kvinner og herrer hver for seg. Det hun har gjort for golfen i Norge, er veldig spesielt. Jeg var veldig som fikk møte henne som junior og jeg husker følelsen av å ha ærefrykt rundt henne, sier Hovland.

– Hun er ikke bare en stor golfer, men jeg skjønte at hun var litt annerledes da jeg fikk tilbragt litt tid rundt henne og snakke med henne. Jeg har stor respekt for henne, jeg er bare veldig stolt av å være norsk.

Tilbake til de store pengesummene Hovland har vunnet hittil i karrieren. Hovland gikk viralt for et år siden da han endelig kunne tillate seg å legge på litt ekstra på matbestillingene.

– Kommer Chipotle-ordren (amerikansk fastfood-kjede) din til å endre seg nå som du har litt mer finansiell sikkerhet?

– Jeg er en mann av rutiner, så jeg pleier å holde meg til den samme ordren. Jeg har ikke kjøpt Chipotle på en stund, så kanskje det er på tide å endre den litt, sier Hovland.