Kanadisk tomålshelt da Oilers presset fram finale syv

(Storhamar-Stavanger Oilers 0–3, totalt 3–3) Med kniven på strupen klarte Oilers å presse fram en syvende NM-finale i Stavanger mandag. Kanadieren Bryce Gervais ble tomålsscorer på Hamar - som hadde forberedt seg på fest lørdag.

0–1! Oilers-spilleren Bryce Gervais jubler over å ha scoret det første målet i NM-finalen lørdag. Han økte siden Oilers’ ledelse.

15.04.2023 20:10 Oppdatert 15.04.2023 20:46

Men foran «mætt fjøs» med 7384 tilskuere slukket 31-årige Gervais Storhamars håp om å avgjøre NM-finalene på hjemmebane en lørdagskveld.

11.03 var gått da han sendte Oilers i ledelsen i første periode. – På tide at vi fikk det første målet i denne serien, sier Gervais til TV 2.

Da Storhamar presset på for utligning i tredje periode, utnyttet Oilers en tabbe fra Storhamar og Gervais økte til 2–0 mot en sjanseløs Storhamar-målvakt Trym Gran.

Thomas Berg-Paulsen satte inn 3–0 for Oilers på slutten etter at Trym Gran hadde blitt tatt ut.

På den andre siden av banen var Oilers-målvakt Henrik Holm i storslag og hadde en stor del av æren for seieren. Som da Oilers-kaptein Dennis Sveum ble utvist - og Storhamar hadde en kanonade mot Oilers-målet.

– Noen syke redninger, sier Storhamars Eskild Bakke Olsen til TV 2 om Holms innsats. Olsen hadde sine sjanser uten å lykkes med å overliste Holm.

– Holm er rå! Han har vært med på dette før. Han er den viktigste spilleren på laget vårt, sier Oilers’ Tommy Kristiansen til TV 2.

STORSPILTE: Henrik Holm var levende vegg i Oilers-buret.

Det ble ingen mål i midtperioden selv om samme Bryce Gervais fikk en kjempemulighet til å øke til 2–0 på slutten da han kom alene med målvakten - men Trym Gran holdt Storhamar inne i matchen.

Storhamar satte inn en voldsom sluttspurt i tredje periode, men Stavanger Oilers forsvarte seg godt - og i stedet var det altså Gervais som skulle øke til 2–0.

Petter Thoresen (61) er denne sesongen tilbake som Storhamar-trener etter seks år som norsk landslagssjef. Med 4–1 over Oilers i Stavanger torsdag, hadde Storhamar to matchballer. Finalespillet avgjøres nemlig best av syv kamper.

Storhamar hadde sjansen til å sikre sin åttende NM-tittel - men nå skjer det tidligst mandag i Stavanger.

SKUFFET: Anton Karlsson, Martin Rønnild og Patrick Thoresen er skuffet over at Storhamar ikke klarte å avgjøre lørdag kveld.

Det pussige er at begge lagene har vært best på bortebane. Både Storhamar og Stavanger Oilers har tatt to av sine tre seirer på motstanderens is.

– Vi får litt som vi fortjener. Oilers var mye smartere enn oss. Det blir blanke ark igjen mandag. Men vi kan ikke holde på sånn som vi gjør i dag. Vi gir bort to mål helt gratis sier Petter Thoresen til TV 2 etter lørdagens tap.

Lørdagens Oilers-helt Henrik Holm sier at Stavanger går for «bøtta».

Det gjør nok også Storhamar-gutta.