Masters-øyeblikk for evigheten

Det er igjen klart for en av golfsportens største klassikere: Den prestisjefylte Masters-turneringen på Augusta i Georgia.

HISTORISK: Tiger Woods får i 1997 den grønne Masters-jakken av Nick Faldo, som hadde vunnet året før.

05.04.2023 16:50

Viktor Hovland (25) er selvfølgelig på plass – og skal de to første rundene gå sammen med golflegenden Tiger Woods (47).

Her er noen minnerike øyeblikk fra Masters, en av de fire største turneringene i golfsirkuset:

DE GAMLE ER ELDST: Jack Nicklaus vant sin 18. og siste major på Augusta i 1986. Rekorden står fortsatt.

1986: Nicklaus blir eldst

Det finnes dem som mener at Masters 1986 er den beste golfturnering som er spilt.

Det var turneringen der Jack Nicklaus, av mange regnet som verdens beste golfspiller noensinne, vant sin 18. og siste major og skrev seg inn med minst et kapitel i golfens historiebøker.

På den siste runden rakk fem ulike spillere å lede. Greg Norman ledet etter tre runder, men var helt borte på søndagen.

Jack Nicklaus var etter åtte hull på par for dagen, men så kom birdies på niende, tiende og ellevte hull – og dermed var han bare to slag bak de tre i ledelsen: Norman, Seve Ballesteros og Tom Kite. Avstanden økte til tre slag etter bogey på hull 13.

Men de gamle var eldst. 46 år og 82 dager gamle Nicklaus ble den eldste Masters-vinner noen gang. Han hadde eagle på hull 15, birdie på hull 16, birdie på hull 17 og par på hull 18. Han hadde gått de siste ni på 30 slag.

GRATULERES: Larry Mize blir gratulert av vinneren året før, Jack Nicklaus.

1987: Hjemmeseier i omspill

Larry Mize var født i Augusta og er vel strengt tatt ikke kjent for så mye mer enn Masters 1987. Til gjengjeld var det en prestasjon på aller øverste hylle.

Inntil da hadde han egentlig ikke vunnet noe av virkelig betydning, men plutselig var underdogen i omspill med superstjernene Seve Ballesteros og Greg Norman.

Seve Ballesteros misset på en kort putt og ble utslått allerede på det første omspillshullet. Norman og Mize gikk videre.

Det andre omspillshullet var Augustas 11. hull. Mize misset på innspillet, og tilsynelatende lå alt an til Norman-triumf. Men «the local boy» får til et drømmeslag. Norman misset sin putt og skulle aldri vinne Masters.

1997: Tiger Woods med knyttet hånd i jubel over seier.

1997: Tiger presenterer seg

Tiger Woods var 21 år, spilte sin tredje major og hadde 40 slag, fire over par, på de ni første hullene.

Så tok det av. Etter 18 hull var han to under par, og da samtlige 72 hull var spilt, hadde han vunnet sin første major noensinne – med tolv (!) slags margin og blitt den yngste vinneren på Augusta noensinne. Dessuten den første svarte vinneren noensinne og dessuten satt rekord i lavest antall slag (270).

Woods ble den første svarte til å vinne på en golfbane, som inntil bare syv år tidligere hadde vært stengt for svarte medlemmer. Svarte spillere var for øvrig utestengt fra Masters fram til 1975.

2001: Tiger Woods jubler over sin Masters-triumf.

2001: «The Tiger Slam»

Ingen mann har noen gang vunnet alle de fire majorturneringene i samme kalenderår. Men Tiger Woods vant fire på rad – av mange kalt «The Tiger Slam».

Da Tiger vant Masters i 2001 med to slag over David Duval, markerte det en unik bragd i golfhistorien.

Etter seirene i US Open, British Open og PGA Championship året før, hadde Tiger nå trofeene til alle de fire moderne majorturneringene på en overfylt peishylle samtidig – som første og eneste spiller noensinne.

Nærmere «The Grand Slam» har aldri noen kommet. Major-turneringene er de fire viktigste turneringene i golf hver sesong.

2005: Tiger Woods legendariske chip på hull 16 fikk fram jubelen hos golfstjernen.

2005: Tigers chip

Det er et av de mest imponerende, dramatiske og utenkelige golfslagene i historien: På det 16. hullet chipper Tiger Woods ballen, som ruller og ruller og blir liggende på kanten av koppen i en hel evighet – før den endelig rullet nedi. Sjelden har Tiger vist mer følelser etter et golfslag.

– OH, WOW! IN YOUR LIFE, have you seen anything like that!? skrek den legendariske golfkommentatoren Verne Lundquist oppskjørtet.

Han rotet riktig nok bort forspranget til Chris DiMarco (36), men vant sin første major på tre år med en fantastisk birdieputt i et dramatisk omspill på 18. hull. Han fulgte dermed opp Masters-seirene i 1997, 2001 og 2002.

2011: Charl Schwartzel kunne smile bredt etter en overraskende seier i Masters.

2011: Sørafrikansk under

Tiger Woods så en stund ut til å kunne vinne sin femte Mastersturnering

– den første siden 2005, men det holdt ikke mot avslutningen til sørafrikaneren Charl Schwartzel.

Schwartzel klarte utrolig nok birdie på alle de fire siste hullene. Han hadde på forhånd aldri vært topp 10 i en majorturnering.

Hans 66-runde søndag var den beste runden av en vinner på 22 år.

35 000 mennesker fulgte spillerne i sitrende spenning på Augusta. Helt fram mot slutten kunne ti mann fortsatt vinne, og det var en voldsom dramatikk.

2014: Bubba Watson slår ut av en bunker på det syvende hullet på søndagsrunden i Masters 2014.

2014: Bubbas andre triumf

Bubba Watson har vunnet «bare» to majors, og i begge tilfeller handler det om Masters.

Det skjedde først i 2012 da han takket være et mirakuløst slag hadde reddet seg ut av knipen i omspillet mot Louis Oosthuizen og fått par mot Oosthuizens bogey.

I 2014 lå han i delt ledelse med Jordan Spieth, som den gang var 20 år gammel debutant.

Gjennom birdie på hull syv tok Spieth to slags ledelse. Men så snudde alt på hull 8 og 9: Spieth fikk bogey på begge, Watson gjorde birdie på begge. Det ga ham en to slags ledelse han aldri ga fra seg.