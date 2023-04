Nå er gateløpet tilbake: - Fikk høre at mange savnet oss

Siden nyttår har sportsklubben jobbet for at gateløpet skal få nytt liv. Nå skal over hundre frivillige i sving for å lage løpefest på Lade igjen.

Sist Tordenskioldløpet ble arrangert i full skala, var i 2019. Nå blåser arrangøren nytt liv i det tradisjonsrike gateløpet på Lade.

17.04.2023 12:48

– Mye blir likt, men alt blir litt bedre. Målet er at alle som kommer på Lade skal ha en god løpsopplevelse, sier Simon Lund Eikrem.

For årets arrangement, som går av stabelen 9. mai, skal ta med seg det beste fra historien til Tordenskioldløpet som går tilbake til 1980, samtidig som det skal møte forventningene til dagens deltakere.