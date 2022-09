Motstanderen som ga Casper Ruud et vendepunkt

For Casper Ruud virket det urealistisk å bli en av dem som spilte storkamper på TV. Nå kjemper han for sin andre Grand Slam-semifinale i år.

Casper Ruud slo Corentin Moutet i fjerde runde av US Open. Nå venter kvartfinale for nordmannen.

13 minutter siden

Casper Ruud har alltid hatt store ambisjoner for tenniskarrieren sin. Nå er han i sin annen Grand Slam-kvartfinale noensinne. Tirsdag møter han Matteo Berrettini i US Open. Oppgjøret spilles på Arthur Ashe Stadium i New York. Det er verdens største tennisarena.

Det kan bli nok en viktig opplevelse for norsk tennis. Ruud kom til finalen i French Open tidligere i år.