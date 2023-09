Situasjonen bekymrer eksperten: – Jeg blir nesten på gråten

Silje Sandmæl, økonom og idrettsmamma, er bekymret for at idretten blir et sted for de rike. Hun misliker salgsdugnader og tar heller med barna på dugnad for å plukke søppel.

En ny undersøkelse om kostnadsnivået i idretten bekymrer forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 16:28 Oppdatert: 04.09.2023 16:45

Under NIPA-konferansen på Ørlandet denne uka var Silje Sandmæl, forbrukerøkonomen som blant annet er kjent TV-serien «I lomma på Silje» med i debatten der kostnader i idretten var tema.

– Inngangsbilletten til idretten er altfor høy veldig mange steder, sa Sandmæl fra scenen.