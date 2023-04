Ble vraket – nå har han fått kontrabeskjed

Didrik Tønseth kan likevel bli landslagsløper neste sesong.

Didrik Tønseth er aktuell for neste års landslag etter å ha fått exit-beskjed tidligere denne uka.

23.04.2023 22:20

Torsdag fikk Byåsen-løperen den nedslående beskjeden om at han ikke blir en del av langrennslandslaget neste sesong.

– Didrik trodde han var inne på laget, og at alt var på stell. Nå må han først få litt tid på å innfinne seg med at det ikke ble slik, og så får vi deretter begynne å bruke tid på å lage et opplegg. Derfor er det er litt tidlig å si så mye mer, sa mentor Trond Nystad til Adresseavisen fredag.