NRK tar selvkritikk for cupdekningen: – Vi kan bedre

NRK innrømmer mangler i dekningen av den norske fotballcupen. Redaksjonssjef Anders Sårheim sier kanalen har tatt kritikken til seg.

NRK tar selvkritikk for sin dekning av cuprunden som gikk den andre helgen i mars. Her intervjues Rosenborgs Markus Henriksen.

20.04.2023 12:53 Oppdatert 20.04.2023 13:19

Saken ble diskutert i Kringkastingsrådet torsdag, skriver Medier24.

– Det er mye i klagene vi tar til oss. Første NM-runde kom på en tid hvor vi var opptatt av ski-VM og skiskyting. I ettertid har vi sett mangler i NM-dekningen som ikke burde vært der. Vi kan bedre. Feil navn på spillere og lag er ikke godt nok, sa NRKs redaksjonssjef Anders Sårheim.

I mars fikk statskanalen kritikk fra flere hold. Den fikk ut på at NRK ikke tok cupen på alvor. Datoene for NM ble endret på grunn av koronapandemien. I mars skapte det utfordringer for NRK, som hadde satt inn store ressurser på ski-VM.

– Når det er så mye annet som skjer, har vi ikke flere folk å ta av. Det er ikke slik at når vi fikk mer sport, så kunne vi hente inn mer folk og gi cupen den oppmerksomheten den fortjener, sa Sårheim.