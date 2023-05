Eskil (22) bestemte seg for å flytte fra Trondheim. Da skjedde det noe med spillet hans

– Nå syns jeg det er kjempeartig. Jeg bare går ut på banen og koser meg, sier Eskil Dahl Reitan.

Eskil Dahl Reitan (på sykkelen) forlater Kolstad etter denne sesongen, men bidrar for fullt for laget i innbytterrollen.

09.05.2023 09:36

I november fikk Kolstad-spilleren beskjed om at han ikke kom til å få den spilletida som er nødvending for utviklingen hans.

To måneder senere ble det kjent at han skal spille for Bergen de neste to sesongene.