OL-helten: – Skjønner ikke hva pressen driver med

Jørgen Graabak mener det gjøres mye riktig i kombinertsporten, men savner profilbygging.

Jørgen Graabak kom i mål som nummer syv i sesongens andre kombinertkonkurranse.

23 minutter siden

RUKA: – Det var helt ok. Jeg ble litt ivrig i hoppbakken og hadde litt utur. Dermed havnet jeg bakpå, men jeg gjør et godt langrenn og parkerer noen tyskere på slutten. Det er alltid like gøy.

Etter et hopp på 125,5 meter, startet Jørgen Graabak 2.26 bak japanske Ryota Yamamoto i langrennet. Men trønderen gikk seg kraftig oppover på resultatlista og kom i mål som nummer syv, 1.06 bak vinner Jarl Magnus Riiber.