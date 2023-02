Ingen har nok opplevd maken til press

14.02.2023 19:45 Oppdatert 14.02.2023 20:10

To gull: Oddvar Brå vant sine to mesterskapsgull under VM på hjemmebane i Holmenkollen i 1982.

Oddvar Brå skuffet gang på gang i viktige konkurranser, men lyktes maksimalt da det gjaldt som aller mest.

Se for deg at Petter Northug, etter mesterskapsdebuten i Sapporo i 2007, tok sin første gullmedalje i OL eller VM i 2017.

Eller at Johannes Høsflot Klæbo, som deltok i et internasjonalt seniormesterskap første gang i 2017, fortsatt ikke hadde vunnet et eneste gull. At han ikke kom til å gjøre det denne vinteren heller. Ikke en gang i Trondheim-VM i 2025, men først i 2027.

