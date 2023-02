Tarjei Bø fikk klar beskjed fra forloveden: Skjerp deg, ellers får babyen skylda!

OBERHOF (VG) Resultatene gikk rett vest i tiden etter at Tarjei Bø (34) ble far. Forloveden Gita Simonsen ga til slutt klar beskjed: Skjerp deg!

GULLGJENGEN: Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø foran, med førstnevntes forlovede Gita Simonsen rett bak seg. Far Klemet Bø, mor Aslaug Thingnes Bø og Hedda Kløvstad Dæhli er de øvrige bak.

10.02.2023 20:04

– Det var som Gita sa før jul, «nå må du skjerpe deg, for det kan være ikke sånn at babyen er grunnen til at det går dårlig». Det er det alle tenker. Hvis du gjør det dårlig, er det han som får skylda, sier Tarjei Bø til VG. Lørdag VM-åpner han på herrenes sprintdistanse.

Storebror Bø endte utenfor topp ti i seks av de åtte rennene før jul, så mye stagnerte resultatene at stakkars Aron – født i september – var i faresonen for å bli syndebukk.

Fakta Tarjei Bø og hans resultater denne sesongen Før jul: Kontiolahti, normaldistanse: 53. plass Kontiolahti, sprint: 18. plass Kontiolahti, jaktstart: 9. plass Hochfilzen, sprint: 39. plass Hochfilzen, jaktstart: 16. plass Annecy, sprint: 14. plass Annecy, jaktstart: 15. plass Annecy, fellesstart: 6. plass Etter jul: Pokljuka, sprint: 2. plass Pokljuka, jaktstart: 3. plass Ruhpolding, normaldistanse: 10. plass Ruhpolding, fellesstart: 4. plass Anterselva, sprint: 14. plass Anterselva, jaktstart: 11 plass. I tillegg kommer deltagelse i tre stafetter, hvorav Norges herrelag har vunnet alle. Vis mer

TO BLE TIL TRE: Aron ble født inn i familien til Tarjei Bø og forloveden Gita Simonsen. Førstnevnte er klar på at det har gitt livet en my dimensjon.

– Det var bra jeg tok noen pallplasser etter jul!

– Men det er Aron som hadde skylda, ikke sant?

– Ja, ja, utbryter Bø, men skjønner straks hvilken lur felle han har gått i:

– Nei, nei, nei. Nå blir VG-saken «Ja, ja, han har skylda»! Det er det nok ikke, så du får ikke den fra meg, sier han og gliser.

Pilen har – heldigvis for Aron? – pekt rett vei, og 34-åringen kom på pallen både i sprinten og jaktstarten i Pokljuka rett etter jul.

I tillegg er han fast innslag på herrestafettlaget som vinner rubbel og bit, og er store favoritter også her i Oberhof.

Storebror Bø går inn i VM med godfølelsen, sier han selv, og legger ikke lokk på hva familieforøkelsen har betydd for ham.

– Det har blitt et bedre liv, jeg skal innrømme det. Jeg vil si jeg har hatt mye bra privatliv ved siden av skiskytingen, og er ikke 24/7 på den måten, men man får et annet perspektiv på det. Det er hyggelig å ringe hjem til et ansikt som smiler uansett hvordan det har gått, sier han – og erkjenner samtidig at han kikker litt ekstra på kalenderen når det nærmer seg hjemreise.

Lillebror Johannes Thingnes Bø, som selv erkjente at han skulle gi papparåd til sin eldre bror, merker egentlig ingen forskjell.

– Han er seg selv lik, offensiv og tenker vel litt mindre skiskyting enn før – og det tror jeg bare er positivt.

– Hva tenker du om frykten for at babyen skulle få skylda?

– Jeg skjønner han var redd for det, og det er lett å trekke de paralellelene – for det er jo endring, du har jo drevet med det i 15 år og så blir alt snudd på hodet. Men det virker som han har blomstret etter nyttår, sier denne sesongens beste utøver på herresiden.