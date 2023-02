VM-sprinten går som planlagt

OBERHOF (VG) Tåke skapte trøbbel før VM-sprinten i skiskyting, men fem minutter før start kom juryens beskjed om at løpet går som planlagt.

11.02.2023

Løpet skal starte klokken 14.30. Johannes Thingnes Bø går ut med startnummer én.

TÅKETE: Det er ikke akkurat sol og fint vær i Oberhof nå.

Da VG snakket med Ola Lunde og Daniel Böhm, arrangementsdirektør i IBU, tidligere lørdag var begge overbeviste om at rennet kom til å gå som planlagt.

– Sannsynligheten er per nå null for at det blir utsatt. Værmeldingen sier det skal bli lettere, og det var ingen problemer på trening. Det har vært gjennomført konkurranse i mye verre forhold enn dette, sa Lunde til VG ved 12.40-tiden.

Rundt kl. 14 hadde han endret mening.

– Akkurat nå kan rennet gjennomføres, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen før kl 13.

Johannes Thingnes Bø går etter planen ut med startnummer én klokken 14.30. Rennet kan du følge her.