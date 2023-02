Minnesota Wild-seier etter sterke Zucca-bidrag

(Minnesota Wild – New Jersey Devils 3-2 etter straffer) Mats Zuccarello sto for en assist og et viktig straffemål da Minnesota Wild slo New Jersey Devils.

12.02.2023 08:28 Oppdatert 12.02.2023 08:42

Etter tre tap på rad ble det dermed seier for Wild, som spilte kampen på hjemmebane i St. Paul lørdag kveld.

Hjemmelaget kom godt i gang og gikk opp i ledelsen i overtallsspill etter 5.52 i første periode. Joel Eriksson Ek styrte Calen Addisons skudd fra blålinjen inn i mål. Pasningen kom fra Mats Zuccarello, som dermed kunne notere seg en assist.

I andre periode sto Thomas Tatar for en tidlig utligning for bortelaget etter 2.45, før samme mann bare rundt tre og et halvt minutt senere førte Devils opp i ledelsen. På 5.25 i tredje periode utlignet Wilds Ryan Hartman til 2-2.

Det resultatet sto seg til full tid. Da det heller ikke kom noen avgjørelse i overtidsspillet, måtte kampen avgjøres med straffeslag. Zuccarello fikk æren av å begynne for Wild og satte pucken i mål. Så kom flere bomskudd for begge lag. Kampen ble ikke avgjort før Frederick Gaudreaus scoring på den femte straffen. Det offisielle sluttresultatet ble 3-2 i favør Wild.

På 50 kamper står nå Zuccarello med 51 målpoeng, fordelt på 19 mål og 32 assists.

Minnesota Wild ligger på fjerdeplass i sin divisjon, en plassering som ikke gir umiddelbar plass i sluttspillet. Tolv av de seksten plassene går nemlig til de tre øverste i hver av de fire divisjonene. De fire siste såkalt wildcard-plassene fordeles på de to best plasserte lagene ellers i hver conferece.

Wild er inne i en rekke av kamper på hjemmebane. Neste motstander er Florida Panthers mandag.

