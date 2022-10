Kristoffersens utstyrsgrep: – En helt annen planet

I en årrekke var de arge konkurrenter og rivaler i alpinbakken. Nå skal Henrik Kristoffersen og Marcel Hirscher vinne sammen.

NYTT AV ÅRET: Henrik Kristoffersen på pallen i østerrikske Sölden med sine nye ski.

– Det er lettere å jobbe med ham enn mot ham, det er i alle fall sikkert, sier Kristoffersen til VG.

I perioden fra 2012 til 2019 stakk Hirscher av med den gjeve sammenlagtkulen i verdenscupen hele åtte ganger, og noterte seg for 64 av sine i alt 67 verdenscupseire. Samtidig som østerrikeren startet sin vanvittige rekke, gjorde Kristoffersen sitt inntog i verdenscupen.

I åtte sesonger var det ofte han som enten sørget for at rivalen ikke noterte seg for flere seiere, eller måtte titte oppover på pallen.

Etter 2019-sesongen valgte østerrikeren å legge sin aktive karriere på hyllen, men ikke skiene. I stedet for å konkurrere på dem er han nå mannen bak det nye skimerket Van Deer. I sommer signerte de Kristoffersen, som frem til denne sesongen har kjørt på Rossignol.

– Det på et helt annet nivå. En helt annen planet enn det har vært tidligere. Med tanke på profesjonalitet, detaljer og alt sånn. Det er på et nivå det ikke har vært i nærheten av tidligere, forteller Kristoffersen om sitt nye utstyr.

Samtidig kommer han med en bekjennelse om fortiden:

– Både fatter'n og jeg har nok til en viss grad vært litt naive. Det er alltid lett å si i ettertid, men vi har nok sikkert vært litt naive.

SAMARBEID: Marcel Hirscher og Henrik Kristoffersen, her avbildet under en klem etter et verdenscuprenn i 2019, skal nå vinne sammen.

For selv om det har blitt en rekke seire og pallplasser i verdenscupen og mesterskap, har Kristoffersen også trøblet. Blant annet med utstyret, noe han både har vært ærlig om og holdt for seg selv.

– Jeg sto ganske mange ganger og sa at det var min feil og at det er jeg som var for dårlig, når det egentlig ikke var min feil og jeg ikke var for dårlig. Jeg sto å sa det ganske mange ganger før jeg sa at det er utstyr som ikke funker, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Men på ett punkt, når du mange nok ganger sier til deg selv at du gjør en for dårlig jobb når du egentlig ikke gjør det, da vil det på en måte bli sannheten. Du lyver så mange ganger til deg selv at du tror på det. Og da blir det veldig feil.

Da kontrakten med utstyrsprodusenten gikk ut, tok Kristoffersen selv kontakt med Hirscher for å få prøve alpinlegendens nye skimerke.

– Jeg prøvde skiene før jeg bestemte meg, og jeg hadde et stort glis om munnen da jeg prøvde skiene, sier alpinisten.

Med bytte av utstyr kommer også spørsmålet om risiko og gambling, med å bytte fra det kjente og ta sjansen på det ukjente.

– Etter at jeg byttet har alle sagt at det er en ny utfordring, men jeg har ikke sett på det som en ny utfordring. Ikke når du har Marcel og du har det teamet han har hatt rundt seg hele sin karriere, som nå er veldig mye rundt meg, spesielt med de som lager utstyret. Jeg skjønner hvorfor han har vunnet åtte sammenlagtkuler på rad, for å si det slik, og hvorfor jeg ikke klarte å slå ham.

Og det nye samarbeidet viste prov på at det kan bli det helt store allerede i sesongens første renn. På breen i Sölden klatret Kristoffersen opp på pallen og ble nummer tre, det i en bakke hvor han aldri før har vært på pallen.

– Å starte med en pallplass i det første rennet for det skimerket, i en bakke som ikke passer meg spesielt bra. Hvis vi fortsetter å gjøre jobben, så er mye mulig.

Teknikkjørernes verdenscupsesong fortsetter med parallellslalåm i østerrikske Lech, før Kristoffersen og co. setter kursen for Frankrike og Val d’Isère. Fartskjørerne starter sesongen i kanadiske Lake Louise den siste helgen i november.