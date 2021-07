Lagkamerat om Tufte: – Jeg blir trist på hans vegne

Olaf Tufte innrømmer ikke selv at et syvende og siste OL blir noe helt spesielt for ham. Lagkameratene har et annet syn.

Olaf Tufte skal snart gå ut av rekken. Bakmennene kommer til å savne ham. F.v. Oscar Helvig, Martin Helseth og Erik Solbakken. Foto: Vidar Ruud

Oscar Helvig sitter i dobbeltfireren med veteranen Tufte, en av de eldste i den norske OL-troppen. 45-åringen har vært med på suksess og nederlag i de seks foregående lekene, og har tidlig uttalt at Tokyo blir det siste.

På spørsmål fra Aftenposten under mediemøtet med roerne fra Fukuoka fredag, om han kjenner noe ekstra på at dette er siste internasjonale opptreden, svarer han slik:

– Jeg tenker veldig lite på at det er siste regatta.

Han mener det er mediene som fokuserer på det temaet. Selv er han bare opptatt av å gjøre det så bra som mulig i båten. Han opplyser at alle kan tenke seg hva som er en drømmeavslutning – underforstått: Det er gull.

Tufte strekker seg til å si at det betyr at alle i båten har rodd sitt beste når de er ferdig.

– Og at vi kan tre av med et godt smil.

– Men er dere gullkandidater?

– Vi er kandidater til å kjempe om hva som helst som kommer foran oss.

Oscar Helvig kommer til å savne veteranen Tufte. Det blir en vegg i romiljøet som faller ut. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Vil bli savnet

Lagkamerat Oscar Helvig er klar på hva han tenker om Tufte og at han avslutter den internasjonale karrieren i Tokyo.

– Jeg blir nesten litt trist på hans vegne, fordi jeg vet hvor mye han digger å være med. Han skulle nok egentlig ønske at han var 20 år yngre, tror 25-åringen.

Helvig synes litt synd på vestfoldingen, som han fortsatt lar seg imponere av.

– Det som imponerer meg mest med Olaf, er hvor ekstremt dedikert og nøye han er, og hvor godt han gjør jobben hver eneste dag.

OL-debutanten nøler ikke med å si at medalje må være målet i Tuftes siste reise med gjengen.

Fakta Dobbeltfireren Skal i aksjon i forsøket på åpningsdagen 23. juli. I båten sitter Erik Solbakken, Oscar Helvig, Olaf Tufte og Martin Helset. Gjengen har holdt sammen siden 2018 og vært gjennom prøving og feiling. Olaf Tufte ga fra seg oppgaven som stroke, den som styrer, til Erik Solbakken for få måneder siden. Da kom resultatene i form av 2. plass i verdenscupen. Kvartetten kan være god nok for medalje. Mandag går turen fra Itako til Tokyo. Vis mer

Helvig avkrefter at Tufte og han er store motsetninger som er uenig om mye.

– Kanskje noen har fått det inntrykket. Vi er bestekompiser også. Det går litt om hverandre, fordi det kan bli litt mye når man henger mye sammen.

Helvig, Martin Helseth og Erik Solbakken er de tre som skal fortsette karrieren i båt, men ikke nødvendigvis sammen. Helvig mener det er flere som aspirerer til en plass i denne båten i fremtiden, men selv ar han sugen på en vri.

– Jeg føler jeg har sittet mye i dobbeltfireren, sier han og åpner opp for både single og dobbeltsculler.

– Det kan kanskje bli noe nytt neste år og når vi ser hvilken trener vi får.

Landslagstrener Johan Flodin gir seg når sesongen er over med Paralympics, men er ikke fremmed for andre roller i norsk idrett. Så langt har han ført Norge til en rekke medaljer, og alle tre båtene Norge har i OL, pluss Birgit Skarstein i Paralympics, er i medaljesjiktet.