Slik svarer den internasjonale skitoppen etter Lundbys beskjed

Fis’ renndirektør Sandro Pertile sier han forstår Maren Lundbys frustrasjon.

Sandro Pertile har vært Fis’ renndirektør for hopp siden starten av forrige sesong. Foto: Geir Olsen

Nå nettopp

Maren Lundby og resten av de kvinnelige hopperne får fortsatt ikke konkurrere i skiflyvning.

Forrige lørdag ble Lundby den første som fikk prøve den nye ziplinen i Vikersundbakken, der hun og resten av kvinnene altså ikke får hoppe. Det ble gjort som en beskjed fra Vikersund hoppsenter og Lundby i retning Det internasjonale skiforbundet (Fis). De to førstnevnte har et klart ønske å se Lundby og co. med ski på beina i Vikersundbakken.

– Vi respekterer fullt og helt Maren Lundbys personlige mening. Det er forståelig at hun vil hoppe skiflyvning, sier Fis’ renndirektør Sandro Pertile til Aftenposten.

Ny mulighet i 2023

Som Aftenposten skrev i helgen, har Lundby lenge kjempet for at også kvinnene skal få konkurrere i skiflyvning. I april fremmet det norske hoppmiljøet et forslag i Fis’ hoppkomité om å åpne for at kvinnene kan konkurrere neste år.

Forslaget fikk ikke støtte. Dermed må kvinnene vente til i hvert fall 2023. Pertile betegner diskusjonene under møtet som «åpne» og gode. Planen nå er at kvinnene får hoppe i storbakken i Willingen i vinter. Det er ingen skiflyvningsbakke, men Pertile har tidligere fortalt Dagbladet at man nå vil ta ting «steg for steg».

– Det har vært ganske stegvis hele tiden. Vi fikk høre det samme da vi skulle begynne i storbakke. Mange var usikre på om det skulle gå bra, men det gikk veldig fint. Dette er egentlig bare nok en måte å utsette moroa, spør du meg, svarte Lundby til det, i forbindelse med ziplineåpningen i Vikersund.

Pertile er klar på at man må respektere hoppkomiteens beslutning om å vente.

– Under stemmegivningen (i april, jou.anm.) var det klare budskap om at det trengs mer tid før vi beveger oss videre med skiflyvning for kvinnehopperne våre, sier han.

Maren Lundby åpnet den nye ziplinen i Vikersundbakken forrige lørdag. Hun håper hun har på seg ski neste gang hun setter utfor. Foto: Christian Breidlid

Fikk ikke med toppnasjonene

Neste skiflyvningssjanse for kvinnene er i 2023. Det året er det ingen andre konkurranser samme helg som Vikersund-helgen, så de som ønsker å se Lundby hoppe godt over 200 meter, har et håp om at det kan skje da.

Men da må forslaget stemmes gjennom neste år. Det kan fint skje, men det gikk som nevnt ikke sist.

– Jeg vil understreke at alle nasjonene som potensielt har utøvere som kan hoppe skiflyvning, altså hoppere som er topp 30 på verdenscuplisten, var imot forslaget om skiflyvning den kommende sesongen. Majoriteten av de nasjonale skiforbundene støttet avgjørelsen fra Fis’ komité, sier Pertile.

Det eneste unntaket var Norge. Pertile har tidligere gitt Dagbladet en lignende forklaring.

Fakta Skihopping for kvinner Ble hoppet for første gang i VM-sammenheng i Liberec i 2009. Det første verdenscuprennet ble arrangert på Lillehammer i 2011. Skihopping for kvinner kom på OL-programmet i 2014. Det første VM-rennet i storbakke ble avholdt tidligere i år. Der tok Maren Lundby gull. Sara Takanashi har flest verdenscupseiere med sine 60. Lundby har nest flest (30). Vis mer

– Døren er åpen

Dermed blir storbakkerennet i Willingen det nærmeste kvinnene kommer et skiflyvningsrenn neste sesong. Aftenposten har spurt Pertile om hva han tror vil sees på som godt nok i Willingen, for at hoppkomiteen skal stemme gjennom skiflyvning for Lundby & co.

Det spørsmålet har han ikke besvart. Han sier imidlertid dette:

– Både nå og før møtet i april analyserer Fis all informasjon vi har samlet i løpet av det siste året, sier han og legger til:

– Døren for fremtidige skiflyvningsrenn for kvinner er åpen. Vi vil jobbe videre i den retningen.

Lundby har signalisert at hun vil snakke med utenlandske konkurrenter i håp om at de kan påvirke sine egne ledere i riktig retning. Hun er ikke i tvil om at skiflyvning ville styrket den kvinnelige hoppsporten dramatisk.

– Det ville vært enormt. Jeg er ikke god på tall og sånt, men det ville vært det råeste av det rå. Vi ville fått et bredere publikum.