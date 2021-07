Ruud om forholdet til Nadal: – Vi tar en golfrunde her og der

BÅSTAD (VG) Casper Ruud (22) har aldri lagt skjul på at tennislegenden Rafael Nadal (35) er hans største idol. Nå åpner han opp om både deres vennskap, intense treningsøkter og verdensstjernens væremåte.

I IDOLETS FOTSPOR: Som 19-åring vant Rafael Nadal (t.h) Swedish Open i 2005. Seksten år senere klarte 22 år gamle Casper Ruud (t.v.) det samme.

Andreas Hellenes, VG

21. juli 2021 15:41 Sist oppdatert nå nettopp

I kjølvannet av mesterskapstriumfen i tradisjonsrike Swedish Open, satte Casper Ruud seg ned med VG.

Fakta Dette er Rafael Nadal: Alder: 35 år. Fødeby: Manacor, Mallorca, Spania. Kjent som: Tidenes beste grusspiller Spillertype: Venstrehendt, to hånds backhand. Store bragder: Tidenes mestvinnende Grand Slam-spiller med 20 stykk (sammen med Djokovic og Federer).

Tidenes mestvinnende French Open-spiller med sine 13 titler.

Har vunnet alle Grand Slams, samt tatt OL-gull i både single og double.

Har vunnet fem Davis Cup-titler med Spania. Kilde: ATP-tourens hjemmeside. Vis mer

– Hvordan er forholdet ditt til Rafael Nadal?

– Det er mest profesjonelt. Men av og til så kan vi ta en golfrunde her og der, men vi har vel ikke blitt «bestevenner» utenfor banen kan du si, sier Ruud til VG og fortsetter:

– Men han er en veldig hyggelig og ydmyk fyr, så forholdet er jo på en måte litt personlig.

GOLFENTUSIASTER: Både Casper Ruud og Rafael Nadal er glade i et golfslag eller to. Iblant hender det at de spiller i lag.

At Ruud og Nadal har en relasjon er godt kjent fra før, ettersom Snarøya-gutten i 2018 flyttet til Mallorca for å samarbeide med tennisesset, samt bli en del av spanjolens eget tennisakademi.

Siden den gang har Ruuds karriere virkelig skutt fart: Fra 138.-plass på verdensrankingen til nummer 14 i dag, samt tre ATP-titler er den foreløpige fangsten i nordmannens tenniskarriere.

Den erfarne spanjolen har vært inne blant topp 10 konstant siden 2005. De siste sesongene har Ruud nærmet seg læremesteren.

– Den siste tiden er vi på en måte blitt enda litt mer konkurrenter også. At jeg har klatret så mye på verdensrankingen gjør at sjansen er mye større for at vi møtes i turneringer, forklarer Ruud og leverer en god dose ros til sin kollega:

– Vi er på en måte blitt mer konkurrenter, men han er alltid hyggelig, smiler og tar godt vare på både meg og familien min når vi er der, samt søsteren min som går på akademiet. Jeg vet at han hilste på henne også da hun var der, så han er en kjernekar.

KJERNEKAR: Casper Ruud beskriver Rafael Nadal som en ydmyk, hyggelig og smilende kjernekar.

Siden familien Ruud tok med seg flyttelasset fra Snarøya til Mallorca tilbake i 2018 har Casper Ruud og Nadal hatt flere treningsøkter sammen.

– Hvordan er disse treningsøktene? Blir han læremesteren, eller er dere mer sparringpartnere?

– Det er vel han som kanskje styrer treningene mest, i og med at det er vanlig i tennis at den beste på banen får styre litt og velge hva man skal gjøre og sånt, forteller Ruud som er glad for å få trene med gruskongen:

– At han styrer mest er helt greit for min del ettersom vi har ganske like treningsrutiner. Når vi trener sammen så kjører vi en bra oppvarming, kanskje vi gjør noe spesifikt, men oftest er det sånn at vi prøver å spille noen sett og games mot hverandre.

– Det har vært veldig bra treninger, og han er absolutt en av de tøffeste å trene med.