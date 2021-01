Konkurrentene nyter solen på Tenerife. Norges OL-håp legger gullplanen på gamle trakter i Suldal

Korona og karantene gjør at Christian Sørum og Anders Mol må endre sitt vanlige opplegg og bytter Spania med Sand i OL-sesongen.

Christian Sørum og Anders Mol i aksjon i Sandhallen. Her har de trent i utallige timer som skoleelever, og her terpes formen i tiden før OL. Fredrik Refvem

Nå nettopp

På en høyde en liten avstikker fra Sand sentrum legges grunnlaget for det som kan bli en historisk OL-medalje. Det hoppes, smashes og ropes i Sandhallen. I det anonyme bygget trener verdens beste sandvolleylag. De er norske og har i over to år vært rangert på topp. Norge har flere utøvere det forventes store ting av i det utsatte mesterskapet, men sandvolleyduoen Anders Mol og Christian Sørum er kanskje de største favorittene i rødt, hvitt og blått i OL i Tokyo i sommer. Ambisjonene er høye, og innfris de, blir det tidenes første norske olympiske gull i sandvolley.