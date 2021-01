4000 nordmenn blir rammet hvert år. Studie viser at du kan arve risikoen for korsbåndskader.

Forskerne er overrasket over funn fra en stor studie. Det viser seg at du kan arve risikoen for korsbåndskader.

Thea Mørk spilte landskamp i håndball mot Kroatia i 2018. Den gangen var tvillingsøster Nora kneskadet. Nå er Nora Mørk fersk europamester, mens Thea har lagt opp. Fredrik Hagen / NTB

7. jan. 2021 12:33 Sist oppdatert 8 minutter siden

4000 nordmenn blir rammet av det hvert år. Nora Mørk har hatt det. Det samme har tvillingsøsteren Thea. De har begge skadet korsbåndet i kneet. Og nå er det bevist: Søstrenes skaderisiko har kanskje vært høyere enn for andre. For både pappa Morten Mørk og storesøster Kaja har slitt med korsbåndskader.

Det er nemlig et familieproblem.