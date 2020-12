«Drillo» om landslagsåret, favorittspillere og Ødegaard-tips til Solbakken

Egil «Drillo» Olsen har ikke mye til overs for julen og nyter pensjonisttilværelsen med TV-fotball. Han har også råd om hvordan Ståle Solbakkens Norge bør se ut.

Egil «Drillo» Olsen er ingen tilhenger av julen, men han bruker den til å følge internasjonal fotball. Her er han avbildet hjemme på Kringsjå i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Lars Eide

– Vi rykket jo opp med poengrekord og scoringsrekord, og så rykket vi ned igjen året etterpå. Så for dem som sier en trener ikke er utlært før man har vært med på opprykk og nedrykk, så var jeg veldig fort utlært.

Det sier Egil Olsen om 1972- og 1973-sesongen som spillende trener i Oslo-klubben Frigg idet han setter seg ned i TV-stuen sin på Kringsjå i Oslo.

NTB møter ham en drøy uke før jul for blant annet å prate om landslagsåret som har vært og det som skal komme. Han synes å ha lave skuldre når det kommer til julestria og forventninger og tradisjoner som hører høytiden til.

– Er du glad i julen?

– Nei, jeg har ikke noe forhold til jul. Siggen (Sigrun Vedelden, kona journ.anm.) er mer tradisjonell fra et borgerlig miljø. Jeg er fra tykkeste arbeiderklasse. Jeg feiret jo jul, men det var ikke noe spesielt, sier Drillo i kjent stil.

Julen blir feiret hjemme på Kringsjå eller på hytta på Haglebu. Mest sannsynlig blir det på hytta på grunn av det grå været i hovedstaden.

– Hytta ligger på 940 meter. Der er det mye snø, påpeker han.

På Haglebu er det heldigvis for ekteparet også to TV-er.

– Siggen og jeg er så forskjellig med hva vi skal se på. Hun ser ikke på en spansk fotballkamp som jeg kan se på. Da ser hun på et annet tullete program istedenfor.

Dårligst da det gjaldt

Drillo gir sin vurdering av landslagsåret 2020. Han mener det ikke var ille, men at det var skuffende at Norge sviktet da det gjaldt mot Serbia. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Landslagsherrenes seks kamper har han naturligvis fulgt tett. På spørsmål om hvordan han vil oppsummere landslagsåret, går han teoretisk til verks – som vanlig.

– Tre seire, to tap og en uavgjort er «sådär» mot middels bra motstand. Det er ikke så gærent. 13–6 i målforskjell lar seg høre. Ingen av de seks kampene var mot prygelknaber, sier Drillo.

Den største nedturen var åpenbart Serbia-kampen der det nok en gang gikk på tverke i en avgjørende kamp. Norges vei til EM endte med den 10. strake sluttspillkvalifiseringen uten suksess.

– Da gjaldt det. Da spilte vi vår dårligste landskamp på veldig lenge. Litt pussig. Det å få litt jevnhet og at man kan holde seg på det øverste nivået, da ser det bra ut. Og det ser jo spennende ut med unge, gode spillere som vi ikke har hatt maken til på veldig lenge, sier han.

– Best sentralt

For Drillo er positiv til det som skal komme. Spesielt to spillere gjør at mannen som ledet landslaget i to perioder og til mesterskap, ser ekstra frem til VM-kvalifiseringen i 2021: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Ødegaard, som ofte er blitt benyttet på høyresiden i forrige landslagssjef Lars Lagerbäcks midtbanefirer, bør være enda mer involvert, mener Drillo.

– Jeg mener Ødegaard kanskje vil være aller best sentralt. Han har tatt klare steg defensivt og er blitt mye bedre. Jeg mener vi får brukt den kreative kraften mer sentralt enn på kanten også.

– Han har det blikket og slipper ballen i det rette tidels sekundet, legger han til.

Den første landslagssamlingen kommer i mars. Da venter Gibraltar borte før Tyrkia hjemme og Montenegro borte. Drillo mener Norge ikke kan leve med mindre enn syb poeng her.

Ny kaptein?

Olsen mener den største oppgaven for Solbakken blir å få styr på den bakre fireren. Det skal også nyansatte Brede Hangeland hjelpe til med i støtteapparatet.

– Vi mangler det vi var sterkest på tidligere: Midtstoppere som sto frem og ikke bare var gode, men i europatoppen, sier han.

Kristoffer Ajer spiller til daglig i den skotske storklubben Celtic. Egil Olsen mener at Ajer er en mulig kandidat som landslagskaptein i det nye året. Foto: Michel Spingler / AP

Olsen mener midtstopper Kristoffer Ajer er en mulig kapteinskandidat for Solbakkens Norge. Stefan Johansen fikk den jobben permanent under Lagerbäck.

– Jeg har vært litt uenig i kapteinene vi har brukt til nå. Han trenger ikke å være den beste på laget, men han må være relativt sikker på laget. En kaptein som sitter halvparten av kampene på benken eller blir tatt av tidlig, tror jeg er uheldig, sier han og trekker også frem midtbanespiller Sander Berge som et kapteinsemne.

Gode venner

Trenerpensjonisten holder seg aktiv og har en helt ny ergometersykkel i stua foran TV-en. Han forteller at den blir brukt flittig – også i sammenheng med fotballkamper. Det går mest i spansk, engelsk og norsk fotball. Getafe og Atlético Madrid er blant lagene han inspireres mest av for tiden.

Olsen påpeker at han og Solbakken er gode venner og hadde mye kontakt også da Solbakken trente FC København. Drillo er ikke fremmed for å dele sine råd med sin tidligere elev, men tror ikke han vil ha bruk for dem:

– Dette styrer nok Ståle bedre enn meg.