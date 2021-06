Slått av Aalborg i CL-drama: – Det er helt fantastisk

(Paris Saint-Germain - Aalborg 33–35) Aalborg sto for en kjempesensasjon. Med bare skandinaviske spillere - blant dem norske Sebastian Barthold - er den danske klubben klare for finalen i Champions League. Klubbens kommende storstjerne Mikkel Hansen ble slått ut av sine egne.

BETENKT: Mikkel Hansen ble slått ut av sine kommende lagkamerater i Aalborg. Foto: INA FASSBENDER / AFP

12. juni 2021 16:53 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Det er helt fantastisk at et lag fra Danmark med mindre ressurser klarer dette her. De har ingen store stjerner selv om Henrik Mølgaard er kåret til Champions Leagues beste forsvarsspiller, sier Viasat-kommentator Gunnar Pettersen.

– Dette er stort for nordisk håndball, mener den mangeårige norske landslagstreneren etter at Aalborg snudde semifinalen i Köln i de siste 10 minuttene.

Forrige sesongs Elverum-spiller, Lukas Sandell, avgjorde det hele med å smelle inn klubbens 35. mål i sluttsekundene. Sammen med landslagskollega Felix Claar og Nikolaj Læsø Christensen dominerte han avslutningen av kampen.

Claar er det nye funnet til Glenn Solbergs svenske landslag. Den 24-årige midtbacken scoret åtte mål på bare ni skudd.

– Felix Claar er bare en fantastisk historie. Han er fullstendig upåvirket av situasjonen og feier rundt med de beste spillerne i verden, sier Aalborg-kaptein Rene Antonsen til Ritzau og har en «ut av kroppen-følelse» etter braksensasjonen.

– Det kan ikke sammenlignes med noe som helst det her. Det er helt fantastisk, hva vi har levert som klubb, sier Aalborgs trener, Stefan Madsen, til dansk TV 3.

MATCHVINNER: Tidligere Elverum-spiller Lukas Sandell satte inn det avgjørende målet. Her jubler han sammen med Sebastian Barthold. Foto: THILO SCHMUELGEN / X03860

Norske Sebastian Barthold bidro med en straffescoring og misset en straffe 10 minutter før slutt. Venstrekanten satt på benken da alt ble avgjort, men 29-åringen fra Bærum er klar for sin største håndballkamp noensinne i Lanxess Arena søndag.

Barcelona og Nantes avgjør senere lørdag hvem som blir Aalborgs finalemotstander i Tyskland.

Den hardtsatsende danske klubben får fra neste sesong både Mikkel Hansen fra PSG og den islandske stjernen, Aron Palmarsson, fra Barcelona. Også det norske landslagets, Kristian Bjørnsen, er klar for klubben.

Mikkel Hansen satte alle sine seks straffer, men kom ikke til et eneste spillemål mot sine danske venner. Den hardt satsende franske klubben slo ut Sander Sagosen og Kiel regjerende mester i kvartfinalen, men PSG må nok en gang innse at klubben fortsatt ikke har vunnet Champions League.

