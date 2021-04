Profilen trodde de skulle få en gladnyhet. Etter et møte på 13 minutter sto han uten jobb

William Aars håndball-vår ble ikke helt som han hadde planlagt.

William Aars første sesong i utlendighet endte på surt vis. Nå venter ny arbeidsgiver fra juli. Foto: Morten Antonsen

- Vi spilte seriekamp søndagen, og vant den. Etter kampen var det god stemning i bussen, og vi fikk beskjed om å komme på et møte dagen etterpå. Vi spillerne summerte oss frem til at det var noe positivt. En ny sponsor, en ny assistenttrener eller spiller eller noe. Det var ingen indikasjoner på noe negativt, sier William Aar til Adresseavisen.

Det er gått tre uker siden hele håndballtilværelsen ble snudd på hodet for landslagsspilleren fra Trondheim.

Søndag 4. april var hans Århus på besøk hos Sønderjyske og vant 33-27. Dagen etter begynte ryktene å gå. Det kom et pushvarsel fra dansk TV 2 med nyheten om at Århus avvikler driften og skulle fusjoneres med naboklubben Skanderborg.

- Vi fikk et lite sjokk, og så var det møte med klubben. Det varte i 13 minutter, forteller Aar.

Fikk ikke sjansen til å hjelpe

Det ble et kort informasjonsmøte om situasjonen. TV 2s opplysninger viste seg å stemme. Spillerne var fristilte fra kontraktene sine, og like etter var det pressekonferanse.

Det skulle skje med umiddelbar virkning. Tre uker senere har ingen engang tatt seg bryet med å legge inn resultatet fra klubbens siste kamp på hjemmesiden.

- Plutselig sto jeg klubbløs, uten å ha mulighet til å fullføre sesongen, sier 23-åringen.

Det var mye å absorbere for en håndballspiller i sin aller første sesong som utenlandsproff.

- Det kan man absolutt si. Det kom som et sjokk på hele gruppen. I april sto vi der uten å ha en klubb neste sesong. Da er det knapt med tid, og det er ikke bare å spre 16 spillere utover de 13 øvrige lagene i ligaen. Så, ja…

Aar er oppgitt over prosessen. Han sier at spillerne ikke ble bedt om å bli med på noen tiltak, at de ikke fikk spørsmål om de kunne bidra med å gå ned i lønn eller andre ting for å få fullført sesongen. Han sier rett ut at han sitter igjen med en følelse av at sesongen kunne blitt berget om det hadde blitt håndtert annerledes.

Travelt

Det ble plutselig travelt for den tidligere Kolstad-spilleren, som vi grei beskjed fra agenten sin om at han kunne ta det med ro. Den høyreiste skytteren skulle nok ha en jobb å gå til også neste sesong.

- Han mente han hadde flere muligheter vi kunne se på, så da var det bare å gå i møter med de klubbene som var aktuelle og summere opp plusser og minuser. Til slutt sto jeg igjen med et alternativ jeg ønsket, og jeg måtte ta en beslutning på kort tid, sier han.

Mandagen sto han uten klubb. Tirsdagen og onsdagen ble brukt til samtaler. Så måtte valget tas. Hvis ikke risikerte Aar at alternativene kunne falle fra.

Blir Esbjerg-spiller

Valget endte på Ribe Esbjerg, en klubb som havnet på 9. plass i grunnspillet denne sesongen. Der skal Aar spille i to sesonger.

- I etterkant føler jeg selvfølgelig at jeg kom veldig fint utav det. Klubben er kanskje et bedre alternativ for meg enn hva Århus hadde vært neste år. Det er synd at jeg ikke spiller der, men det løste seg på en grei måte for meg, sier han.

- Ribe Esbjerg sier de ser meg som en toveisspiller, som står bra i forsvar og har min største forse i skuddavviklingen. Jeg tror det blir en spennende match. De har mange eldre spillere med en lang karriere bak seg, spillere med mye erfaring og rutine. Det er første gang jeg er en del av et sånt klubbmiljø, sier Aar.

EM-kvalik i Latvia

Adresseavisen snakker med ham mens han leter seg frem i Hamburg på vei til landslagets EM-kvalik-kamper mot Latvia og Italia i Latvia.

Kampene spilles onsdag, torsdag og søndag.

- Jeg har ikke fått trent med noe klubblag siden konkursen. Det blir artig å få være medlem av et miljø igjen, sier han.

- Hvordan er formen?

- Veldig uviss. Jeg har ikke så mye å måle opp mot, det eneste jeg har gjort er å kaste ball alene i hallen. Jeg har ikke fått noe duellspill eller vurderingssituasjoner, men det skal bli veldig artig å trene med noen igjen, sier han.