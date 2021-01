Utenlandske idrettsutøvere slipper ikke inn i Norge

Utenlandske idrettsutøvere kan ikke regne med å få slippe inn i Norge med de strengere innreisereglene regjeringen presenterte onsdag.

Erna Solberg presenterer strengere innreisetiltak på onsdagens pressekonferanse Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

27. jan. 2021 19:20 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag åpnet regjeringen, mot Helsedirektoratets anbefaling, for at det kan gjøres unntak fra karantenebestemmelsene slik at det kan arrangeres en rekke verdenscuprenn i Norge i februar og mars.

Onsdag stengte statsminister Erna Solberg for denne muligheten da hun presenterte tiltak som i praksis er å stenge grensene til utlandet.

– Nei, det er ikke laget åpning for at kulturpersonligheter eller idrettsutøvere eller andre får unntak fra disse reglene, sa statsminister Erna Solberg.

Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet.

Det skal etter planen arrangeres rundt 30 enkeltkonkurranser i verdenscupen i langrenn, hopp, kombinert og alpint i februar og mars. Det første skal arrangeres i Lillehammer 12.-14. februar.