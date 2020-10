Uvanlige bilder: Her er 46.000 mennesker samlet

I dette landet har de fått koronakontroll.

Da New Zealand og Australia møttes, var det stinn brakke. Foto: STRINGER / Reuters / NTB

20. okt. 2020 13:25 Sist oppdatert nå nettopp

Et idrettsarrangement med fulle hus, trampeklapp og enorme jubelbrøl. Det føles nesten som en liten evighet siden sist.

Søndag fikk verden se bilder som kanskje kan gi håp om at situasjonen kan normalisere seg om ikke altfor lenge. Da New Zealands rugbylandslag møtte Australia i Auckland, var det tilnærmet stinn brakke.

Over 46.000 tilskuere hadde funnet veien til Eden Park, hvor de skuelystne satt side om side. De oppmøtte fikk se vertene ta en solid 27–7-seier på hjemmebane.

New Zealand slo Australia i den andre kampen i Bledisloe Cup søndag. Foto: Mark Baker / AP

Få tilfeller

Bildene av et fullpakket stadion vekker oppsikt verden over. Danske Ekstra Bladet kaller det for «ville bilder», mens Sky Sport skriver om det de kaller «kolossale folkemengder».

Men det er få som er særlig kritiske og negative til at så mange mennesker samles på et såpass lite område midt i en pandemi.

Årsaken til det er at New Zealand har fått god kontroll på koronasituasjonen. I starten av oktober kunngjorde statsminister Jacinda Ardern at landet hadde kvittet seg med viruset, og de fleste restriksjoner ble opphevet.

Per i dag, 20. oktober, har landet kun 33 aktive smittetilfeller, og ingen er innlagt på sykehus.

Faktisk spilte New Zelands rugbylandskamp også en testkamp i hovedstaden Wellington for en drøy uke siden, da foran 31.000 mennesker.

Statsminister Jacinda Ardern ble kalt «New Zealands redningskvinne» av en partifelle i sommer. Foto: Mark Baker / AP

Får ros

Som Aftenposten tidligere har omtalt, får New Zealand og statsminister Ardern mye ros for deres håndtering av koronaviruset.

Da øyriket i Stillehavet lettet på restriksjonene i starten av oktober, var det for annen gang under koronapandemien. Også i juni ble landet erklært virusfritt. Det varte i litt over hundre dager.

Da det ble meldt om et mindre utbrudd i Auckland i august, reagerte myndighetene lynraskt. Landets største by ble stengt ned.

Myndighetene i New Zealand har spesielt høstet skryt for at de har gått ut tidlig og hardt med mål om å eliminere koronaviruset. Allerede i starten av februar, en liten måned før det første registrerte smittetilfellet i landet, innførte New Zealand de første reiserestriksjonene. Grensene mot utlandet har lenge vært - og er fortsatt - stengt for de aller fleste.

I mars stengte også New Zealand ned, selv om de hadde forholdsvis få smittetilfeller. Slik fikk de på kort tid bukt med viruset. Til nå har landet registrert totalt 25 dødsfall og 1887 smittetilfeller.

Ulike løsninger

I de fleste andre deler av verden er situasjonen derimot en ganske annen enn i New Zealand. En ny smittebølge skyller nå over Europa.

Den siste Premier League-kampen med publikum på tribunene ble spilt 9. mars. Trolig må engelske fotballsupportere smøre seg med tålmodighet en god stund til, da det den siste måneden har vært en kraftig økning av smittetilfeller i landet. Ifølge Sky Sports skal Parlamentet diskutere en mulig supporterretur i november.

I Norge åpnet regjeringen nylig for inntil 600 tilskuere på fotballkamper og utendørsarrangementer. På idrettsarrangementer innendørs gjelder fortsatt grensen på 200 mennesker.

Da Molde slo Bodø/Glimt i Eliteserien lørdag, var det med 600 tilskuere på tribunen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

I starten av oktober besluttet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) å tillate at tribunene fylles til 30 prosent av kapasiteten i Champions League, Europa League og landskamper, dersom nasjonale myndigheter tillater det.

I supercupkampen i Budapest i september fikk over 15.000 tilskuere se Bayern München slå Sevilla. Det var et pilotprosjekt for å teste smittevernprotokollen for tilskuere, og etter en evaluering kom Uefa fram til at man vil åpne for publikum under høstens kamper.

Slik så det ut på tribunene under Dortmunds hjemmekamp mot Freiburg i starten av oktober. Foto: Martin Meissner / AP

I Tyskland er det magiske nummeret 35 smittetilfeller per 100.000 innbyggere over en periode på sju dager. Dersom grenseverdien ikke overstiges, kan i utgangspunktet 20 prosent av arenaenes tilskuerkapasitet utnyttes, skriver NTB.

Det er de regionale helsemyndighetene som bestemmer hvor mange tilskuere som er tillatt.

Dortmund og Erling Braut Haaland spilte foran 11.500 tilskuere mot Freiburg i Bundesliga 3. oktober, mens Alexander Sørloth og hans RB Leipzig får spille foran 999 tilskuere i tirsdagens Champions League-kamp hjemme mot Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.