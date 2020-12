Friskt corona-comeback: Sparta senket Vålerenga

(Vålerenga-Sparta 4–5 etter straffeslagskonkurranse) Vålerenga klarte ikke å ta knekken på covid-19-plagede Sparta - som var helt overlegne da matchen ble avgjort med straffeslag etter spilleforlengelse.

VIKTIG UTLIGNING: Sparta-kaptein Niklas Roest utlignet til 4–4 da det gjenstod fire og et halvt minutt av ordinær spilletid. Foto: HELGE MIKALSEN

Sparta-keeper Tobias Normann hindret alle Vålerengas straffeslagsleggere, mens Spartas overlistet Vålerenga-keeper Steffen Søberg to ganger.

Den norske toppserien i ishockey har heller ikke gått klar av coronaviruset. Det var i utgangspunktet seriekampen mellom Vålerenga og Sparta Sarpsborg i publikumstomme Nye Jordal tirsdag et tydelig eksempel på.

Hjemmelaget hadde på grunn av utsatte kamper ikke spilt på 10 dager. For gjestene fra Sarpsborg var imidlertid utgangspunktet dårligere.

Torsdag 19. november vant det da friske Sparta-mannskapet 6–5 over Manglerud Star på hjemmebane. Dagen etter ble det kjent at en spiller tilknyttet laget hadde testet positivt for covid-19. I løpet av kort tid var totalt 17 spillere i større eller mindre grad syke. Etter karantene, tilfriskning og noen treningsøkter gjorde trener Sjur Robert Nilsens unge lag corona-comeback tirsdag 15. desember - 26 dager etter forrige kamp.

Øyeblikkelig virket som om Vålerenga-trener Roy Johansens så langt friske spillere kom rett fra stabilt sideleie. Vålerenga innledet skralt, Sparta friskt. Allerede etter 10 minutter måtte Vålerenga-keeper Steffen Søberg skuffe pucken ut fra eget nett for andre gang. To scoringer for Sparta ved Svein Petter Falk-Larssen og Mattias Nilsson - begge i overtallsspill fem mot fire utespillere - var fullt fortjent.

GODE GENER: Svein Petter Falk-Larssen scorer Spartas og kampens første mål i overtall. Vålerenga-back Daniel Sørvik er tilskuer til at keeper Steffen Søberg må se pucken snike seg inn bak ham. Foto: HELGE MIKALSEN

2–0 til Sparta etter første periode det samme.

Fakta Stavanger Oilers slet på hjemmebane Stavanger Oilers-Grüner 2–0 - Stavanger ledet 2–0 etter første periode, men pådro seg utvisninger og ble reddet fra baklengsmål av keeper Henrik Holm i midtperioden. Hjemmelaget økte imidlertid til 3–0 i 38. spilleminutt ved Christian Wetteland (20). Det ble resultatet - etter at Oilers ikke klarte å utnytte en rekke overtallsspill i siste periode. Narvik-Stjernen (kampstart 19.30) 2–4 etter snaut to perioder. Vis mer

Vålerenga hadde lagt igjen noe av nonchalansen i garderoben foran midtperioden. Men ikke tilstrekkelig til å skaffe seg et forventet grep om hendelsene. Sparta-keeper Tobias Normann ryddet opp da vertene var nærgående og Sparta kom til gode avslutninger etter fikse spillevendinger.

Det kampbildet sprakk da tidligere Sparta-spiller Kalle Ekelund kittet et presis håndleddsskudd i nettaket bak Normann. Det tente en gnist hos Vålerenga og dempet dampen hos Sparta. Snaut seks minutter etter reduseringen utlignet landslagsveteran Martin Røymark til 2–2 i overtallsspill fem mot fire, etter en frekkispasning fra Tommi Taimi.

SISU: Vålerengas finske back Tommi Taimi blir gratulert av kaptein Tobias Lindström, Sondre Olden og Wayde Murphy etter å ha gitt hjemmelaget ledelsen (3–2) for første gang i kampen mot Sparta i Jordal Amfi. Foto: HELGE MIKALSEN

65 sekunder før siste pause kunne Sparta-kaptein Niklas Roest sørget for 3–2. Steffen Søberg reddet, og etter en kjapp spillevending - en god, gammel «kontring» - feide i stedet finske Tommi Taimi inn 3–2 til Vålerenga. Etter klikk-klakk - Sondre Olden, Wayde Murphy, Taimi - Normann helt utspilt.

LIKT IGJEN: Spartas Sander Thoresen utligner til 3–3 snaut to minutter inn i tredje periode. Pucken skliiiir inn bak Vålerenga-keeper Steffen Søberg. Foto: HELGE MIKALSEN

Forutsetningene tatt i betraktning, burde det ha vært nådestøtet for Sparta. De følte det åpenbart ikke slik. Bare to minutter inn i siste ordinære periode sto plutselig oppgjøret og vippet igjen - etter Sander Thoresens 3–3-utligning. Noen minutter senere tok Sparta ledelsen 4–3 i overtallsspill - trodde «alle».

Unntatt dommerne, som annullerte «scoringen» - mystisk nok, for man vel si.

Og så gikk det som det pleier, får man vel også si. Snaut 10 minutter før slutt gjorde Axel Sundberg 4–3 for Vålerenga, etter enda en målgivende pasning fra Tommi Taimi. Men - igjen - kom Sparta tilbake, selvsagt i overtallsspill. Vålerengas Sondre Olden rakk bare å sitte 14 sekunder i utvisningsboksen før Sparta-kaptein Niklas Roest utlignet igjen - fire og et halvt minutt før full tid.

Etter målløs spilleforlengelse, var Sparta helt suverene i straffeslagskonkurransen. Tobias Normann stoppet alle Vålerengas forsøk, mens Sparta satte inn to bak Steffen Søberg.