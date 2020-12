En av Norges beste i EM: «Vennskapet i håndballen bidro til de valgene jeg tok»

Landslagets Kari Brattset Dale angrer ikke på at hun ble lenge i sin lokale klubb, før hun tok spranget.

Trenere og spillere i Tune. Bak f.v.: Hovedtrener Marius Raae, Simen Gaulin. 2. rekke f.v. Katharina Rasmussen, Agnes Kristiansen, Agnes Rutherford, Kari Brattset, Helene M. Lunde, Thea Møller Eriksen, Line Skute Bråten. Nederst f.v. Emely Kaspersen, Azra Bø-Delic, Hanne Gaulin, Stine M. Iversen, Gerd-Anita Navestad. Foto: Terje Steen Johansen

Når strekspilleren løper inn på banen til kamp mot Ungarn tirsdag kveld, sitter mange av lagvenninnene fra IL Tune foran TV-en.

De er ivrige, og det betyr mye at deres egen Kari skal spille.

Kari Brattset Dale har vært blant nøkkelspillerne i forsvar og angrep i håndball-EM i Danmark. 29-åringen er blant landslagstrener Thorir Hergeirssons mest betrodde spillere.

I motsetning til mange andre spillere, debuterte hun sent, 26 år gammel. Østfoldingen holdt seg lenge i sin lokale klubb.

Når hun ser på lagbildet fra Tune IL, kommer alle de gode minnene. Det var der håndballspilleren skulle få venner for livet. Og derfor spilte hun også for moderklubben til hun var 17–18 år gammel.

– Jeg tenkte ikke på landslagsspill den gangen, sier 29-åringen.

Armen opp er et signal på scoring. I EM har Kari Brattset Dale hittil 18 mål. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

– Det var ikke sånn at hun klart skilte seg ut. Vi var en gjeng som var gode sammen, men Kari hadde mange kvaliteter som lå til rette for at hun kunne bli veldig god, mener vingen Gerd-Anita Navestad.

Knyttet sterke bånd

De to skulle bli sammensveiset. Hestejentene og naboene i Varteig fikk en oppvekst i idrettslaget, som gjorde at de knyttet bånd til flere. De hadde det gøy med håndballen.

Helene M. Lundes far var trener. Det var hun som fikk med ni år gamle Kari til trening.

Samholdet jentene fikk gjennom idretten, kom til å bety mye.

– I ettertid ser jeg at vennskapet i håndballen bidro til de valgene jeg tok, sier Dale.

Så viktig er vennene for henne at de alltid står på prioriteringslisten når hun kommer hjem fra ungarske Györ. Det er klubben Dale spiller for nå.

Fikk et solid grunnlag

Det er noe trygt og godt med gjengen som kjenner henne fra østfoldklubben og som husker alt det morsomme de var sammen om: Turneringer, overnatting på skoler, forelskelser.

Det var tilfeldigheter som gjorde at Kari Brattset, som hun het den gangen, ble noe mer enn en lokal Tune-spiller. Tenåringen hadde begynt på videregående, men ikke på toppidrettslinjen. Der var tidligere landslagsspiller Wenche Halvorsen lærer. Hun lurte på om ungjenta ville komme til 2. divisjonslaget Sarpsborg.

– Jeg var usikker i starten. Det første året spilte jeg både for juniorlaget til Tune og A-laget til Sarpsborg. Det ga mersmak og jeg merket at det var gøy å bli bedre.

fullscreen next Håndballspillere må lære seg til å vente i hall. F.v.: Gerd-Anita Navestad, Helene Lunde og Kari Brattset Dale. Spillerne er omtrent 13 år. 1 av 2 Foto: Privat

Mye trening og lange dager

Venninnen Gerd-Anitas hjerte lå i Tune, men hun var også med på noen treninger i Sarpsborg. De to klubbene hadde et samarbeid om talentutvikling. Men videre satsing var ikke noe for henne.

– Det var vel her at vi bedre forsto at Kari kunne bli fryktelig god om hun ville.

Dale forteller at det på den tiden var voldsomt mye trening på to lag som jentene også spilte kamper for. I tillegg kom treningen på skolen.

– Jeg husker ikke at det var slitsomt, men at jeg var mye trøtt, kommenterer Dale.

Fremgangen var stor. Dermed kom klubben Fredrikstad på banen. Som beste strekspiller i eliteserien ble hun valgt inn på Årets lag. Det er seks år siden.

Fakta Kari Brattset Dale Født: 15. februar 1991 Kommer fra: Varteig i Sarpsborg Bosatt: Györ i Ungarn Sivilstand: Gift Utdannelse: Ferdig osteopat Klubber: Tune, Sarpsborg, Fredrikstad, Glassverket, Vipers, Györ Landskamper: 73/171 mål Meritter: VM-sølv 2017, vunnet ett seriemesterskap og én Champions League-tittel med Györ. NM-tittel, serie- og sluttspillmesterskap med Vipers, sølv i serien og NM-sølv med Glassverket. Vis mer

I EM har det hittil vært mye å glede seg over for Kari Brattset Dale og Katrine Lunde. Foto: BO AMSTRUP / NTB

Har fått smaken av profflivet

De siste årene har østfoldingen vært profesjonell på ett av verdens beste klubblag. Hun er fornøyd med veivalgene sine, som også inkluderer Halden, Glassverket og Vipers.

Det var mens hun var i Fredrikstad at hun satte seg som mål å komme på A-landslaget. I Glassverket fikk hun kamper for rekruttlandslaget.

I 2017 ble den høyreiste strekspilleren tatt ut til mesterskap for Norge. Det ble umiddelbar suksess og gjennombrudd i åpningskampen mot Ungarn. VM endte med sølv til Norge.

I landslagsgjengen har Kari Brattset Dale også fått mange gode venninner. Bildet er fra VM i Japan i fjor. Foto: Vidar Ruud/NTB

Ivrige TV-tittere

Mange av lagvenninnene fra Tune gleder seg til den siste kampen i mellomrunden, men enda mer til semifinalen fredag.

– Jeg er bare så stolt av henne fordi jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak. Hun kan være både litt rotete og vimsete ellers, men ikke hva gjelder håndballen. Der er hun så målrettet og dedikert, det imponerer meg. Kari kom sent, men kom godt, sier forlover Navestad.

Tidligere elitespiller Kristin Nørstebø, som Dale spilte med i Glassverket og Vipers, fikk også den rollen da Kari Brattset i 2019 giftet seg med Kristian Dale.

– Begge mine forlovere har betydd mye for meg i håndballen, på forskjellige tidspunkter.

Norges førstevalg som strekspiller er sikker når hun er i skuddposisjon. Dessuten er hun en bauta i midtforsvaret. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Familien samlet

Mannen, som er lærer, ble med til Ungarn sammen med labradoren Santi.

Profflivet i Györ har gjort strek- og forsvarsspilleren enda bedre. I Ungarn er hun nå inne i sin tredje sesong, i et lag med mange norske spillere. Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen er de to andre norske som er med i EM. De vil hun også komme til å ha god kontakt med, uansett hvor de ender til slutt

Det Kari Brattset Dale er opptatt av, er betydningen av vennskap, det å ha sikret en god plattform i bunn. Hun er ikke engang sikker på om hun hadde kommet hele veien opp til landslaget, hvis det ikke var for alle dem som bidro til at håndball var så gøy.

– De ga meg en glede med idretten, noe jeg alltid har tatt med videre. De ga meg den største drivkraften, kombinert med at jeg senere tok ett steg av gangen.

Utøveren, som kom fra Varteig, tilpasset seg nivået og kom alltid til en klubb der hun fikk mye spilletid. Og nye venner.