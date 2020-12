Emil Iversen etter fiasko: Truet med juling

Emil Iversen (29) ble truet med juling av folk han ikke kjenner. Men han svarte ikke. Det gjorde Stina Nilsson (27) da hun fikk beskjed om at det snart ikke er noen som bryr seg om henne.

PÅ TRENINGSSAMLING: Emil Iversen og allroundlaget har vært samlet på Sjusjøen siden de ikke går verdenscup. Foto: Geir Olsen

For to uker siden la Stina Nilsson ut et bilde på Instagram av seg selv i en sponsorgenser.

«Snart er det ingen som bryr seg om deg, du blir glemt», kommenterte en.

Nilsson forteller til Expressen at hennes mor ble sint. 27-åringen har byttet fra langrenn til skiskyting. Hun har ikke fått gå verdenscup med børse på ryggen ennå.

Nilsson har 146.000 følgere på bildedelingstjenesten. Hun valgte å svare mannen. Svaret har torsdag fått 1628 likerklikk.

– Jeg gjorde det denne gangen fordi jeg føler at det er så utbredt å tenke at når en eliteutøver slutter, når lyset slukkes, så er man ikke verdt noe, sier Nilsson til Expressen.

Hun syns det var en seier å svare.

– Mamma ble sint. Hun sa til meg med en gang at jeg skulle fjerne kommentaren, men jeg ville ikke det. Jeg vet jeg har folk rundt meg, som bryr seg om meg. Det er det viktige, sier Nilsson til Expressen.

Emil Iversen ble nummer tre i verdenscupåpningen i Ruka. Nå er han på samling med landslaget på Sjusjøen. Målet er individuell medalje i VM.

– Om jeg har opplevd hets, ja. Det var et VM i Lahti som gikk litt middels, sier Iversen til VG.

– Det er mer synd på dem

Han ledet, falt og tok med seg hjemmehåpet Iivo Niskanen ned i snøen like før oppløpet som ankermann på lagsprinten i VM i 2017. Han og Johannes Høsflot Klæbo ble nummer fire.

– Jeg fikk beskjed om at jeg skulle få juling, sier Iversen til VG og fortsetter:

– Men det preller ganske bra av. Jeg står støtt på egne ben.

Så ler Iversen godt av at han sa «står støtt på egne ben» akkurat i den sammenhengen.

– Jeg har fått meldinger om at jeg er stygg og dum og er dårlig på ski. Men det er vel ikke de største vinnerne i livet som kommenterer sånn. Det er mer synd på dem. Etter fallet i Lahti fikk jeg også så mye støtte at det var langt over fortjent. Jeg hadde ødelagt for laget og landet. Men det var mange klapp på skulderen lenge. Det varmet veldig. Jeg velger å fokusere på det positive, sier Iversen.

Selv om han ikke svarer på hets, så syns han det er bra at Nilsson valgte å svare.

– Da fikk nok den personen seg en overraskelse, sier Iversen.

PÅ TRYNET: Emil Iversen falt fra en «sikker» medalje da han tok med seg Iivo Niskanen ned like før oppløpet på lagsprinten i Lahti for snart fire år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

To år etter gråt Iversen av glede da han fikk revansj med Klæbo. 24-åringen med tre VM-gull fra Seefeld har også fått stygge kommentarer på Instagram og Facebook.

– Nettroll opplever man. Det er selvfølgelig kjipt og kjedelig. Jeg har sagt til meg selv at slike meldinger bryr jeg meg ikke om. Men det er jo lett å si, og for noen er det kanskje lettere sagt enn gjort, sier Klæbo.

– Hva har folk kommentert til deg?

– Alt fra at jeg ikke er noe til kritikk rundt det jeg gjør. De som sier slike ting hadde aldri turt å si noe om de hadde stått ansikt til ansikt med oss. Man må skille mellom det som er realitet og at det er noen som har lite å holde på med, svarer Klæbo.

Han er enig med Nilsson i at det handler om å ha gode folk rundt seg som venner og familie. 24-åringen forteller om en bunnsolid grunnmur i livet.

– Det er kult at hun svarer. Hun har gode verdier. Hun er akkurat samme dama om hun går på ski eller driver med skiskyting, sier Klæbo til VG.

PÅ SAMLING: Mens allroundlaget er samlet på Sjusjøen, så har Johannes Høsflot Klæbo og sprintlaget vært på Skeikampen de siste dagene. Foto: Geir Olsen

Sprintlandslagstrener Aril Monsen ble truet etter at han vraket Finn-Hågen Krogh til OL-sprinten i Sotsji i 2014. Krogh hadde fått klarsignal, men ble likevel erstattet av Ola Vigen Hattestad langt på overtid.

– Jeg fikk flere skarpe meldinger da, en av dem var: Vis deg aldri mer i Finnmark. Netthets og hets finnes på alle samfunnsarenaer, det er selvsagt ikke bra, sier Monsen og legger til at han har vært i Finnmark flere ganger etter 2014.

Forberedt på hets

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum har opplevd lite hets, men er forberedt på at det kan komme i forbindelse med uttak.

– Det er ekstraordinært at voksne mennesker bruker tid og energi på å dra det så langt som Stina og Emil forteller. At voksne mennesker oppfører seg slik i sosiale medier forundrer meg. Det er bra Stina svarer, sier Myhr Nossum til VG.

Sjur Røthe er tittelforsvarer på 30 kilometer fellesstart med skibytte under VM i Oberstdorf om drøyt to måneder. VM-helten har opplevd at det tikker inn uhyggelige meldinger på telefonen.

– Jeg har mottatt hat og hets etter dårlige skirenn. Jeg takler det greit. Det går ikke veldig innpå meg. Da jeg ble tatt ut til Tour de Ski for noen år siden, så var det noen som mente at jeg ikke skulle være der. Jeg tror dessverre det er mye mer mobbing og nettroll der ute enn hva det blir skrevet om, sier Røthe.

Denne gangen deltar ikke Norge i Tour de Ski på grunn av usikkerhet rundt coronaviruset. Neste skirenn for de norske landslagsløperne er norgescuprenn på Lygna andre helgen i januar.

– Det er kjempebra med enorm interesse for langrenn, hets er baksiden av medaljen, sier Røthe.