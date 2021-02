Følg Vipers’ Champions League-kamp og chat med vår reporter

I kveld avsluttes gruppespillet i Champions League når Vipers tar turen til Slovenia for å møte Krim.

Vipers-talentet Karine Emilie Dahlum kommer til å få godt med spilletid når kristiansanderne avslutter gruppespillet mot Krim lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

LJUBLJANA: Vipers fikk en kanonstart på gruppespillet, og var ubeseiret på de første sju kampene. Men siden seieren mot Metz, har det vært tøft for kristiansanderne. Tre strake tap har det blitt, i tillegg til at de har blitt tilkjent tap i to av de tre kampene som ikke har blitt spilt.

Les også Norsk stortalent klar for Vipers: – Gleder meg veldig mye

Lørdag spilles siste kamp i gruppen, men den har ingen tabellmessig betydning for verken Vipers eller Krim. Rosatrøyene blir nummer fem uansett, og trener Ole Gustav Gjekstad har sagt at han kommer til å rullere på laget.

Følg kampen direkte, med avkast klokken 18.00: