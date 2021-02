Vipers-reservene strålte i Champions League

Trener Ole Gustav Gjekstad ga sjansen til de som har spilt minst på europaturnéen. Den sjansen tok de vare på.

Vipers-talentet Karine Emilie Dahlum storspilte og scoret sju mål mot Krim lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

VIPERS – KRIM 37–30 (16–15)

LJUBLJANA: Vipers rullerte mye på laget for å gi sjansen til Ragnhild Valle Dahl, og sørlendingene Karine Emilie Dahlum og Tonje Haugjord Refsnes. De tre kombinerte for 23 av Vipers’ 37 mål i seieren over Krim lørdag kveld.

Kom dårlig i gang

Det tok noen minutter før Vipers-spillerne kom i gang i Slovenia. Vipers hadde én avslutning på mål de første seks minuttene, og lå på det tidpunktet under 0–4.

Men da begynte ting å stemme for kristiansanderne. I løpet av de neste 13 minuttene var kampen snudd på hodet og Vipers var foran 10-8.

Lagene fulgte hverandre de siste ti minuttene av omgangen, og ved pause ledet Vipers med ett – 16–15.

Økte ledelsen etter pause

Vipers fortsatte der de slapp i den første omgangen. Ragnhild Valle Dahl og Karine Emilie Dahlum byttet på å score fra hver sin back. De to endte på henholdsvis 11 og sju scoringer i lørdagens kamp.

Vipers-reservene økte ledelsen utover i 2. omgang, og trener Gjekstad fikk gitt spilletid til alle de som ikke har fått så mange minutter på denne europaturnéen. Også Tonje Haugjord Refsnes scoret fem mål fra sin midtbackposisjon.

Vipers-jentene ga seg ikke før de hadde satt 37 baller i Krim-nettet, og vant 37–30.

Dermed ble det en flott avslutning på en heller rufsete Europa-tur for Vipers. Etter tre strake tap, to for FTC og ett for Rostov-Don, var lørdagens kamp uten resultatmessig betydning. Vipers skal møte Odense i åttedelsfinalen i Champions League. De kampene skal spilles 6./7. og 13./14. mars.

Vi kommer snart tilbake med intervjuer fra Ljubljana.

Vi fulgte kampen direkte: