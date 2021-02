Suksesstreneren trekker seg med umiddelbar virkning – erstatterne er allerede klare

Morten Skipenes Østrem (27) har ført BK Tromsø til en historisk NM-finale denne sesongen. Lørdag dag trakk han seg som trener for laget.

TREKKER SEG: Morten Skipenes Østrem har vært trener for BKTs damelag og spiller for herrelaget denne sesongen. Nå trekker han seg som trener. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Østrem orienterte laget på et møte på Universitetet i Tromsø (UiT) lørdag kveld.

– Det var ikke så veldig hyggelig. Jeg har fulgt laget med liv og lemmer de siste fem årene. Det har vært helt fantastisk. Det er synd at det måtte stoppe så brått, og at det gjør det nå. Men jeg er også sikker på at det er en riktig avgjørelse slik situasjonen er nå, sier Østrem til iTromsø.