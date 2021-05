Vipers senket Sola - Reistad toppscorer

(Sola-Vipers Kristiansand 16–29) Henny Reistad (22) scoret åtte mål og ble kåret til kampens beste i sin siste kamp for Vipers da Kristiansand-laget programmessig senket Sola og vant sin fjerde cupfinale på rad.

– Vi vinner klart og tydelig. En fin oppladning til Final Four (Champions League-finalespillet) i slutten av måneden, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad i et intervju med TV 2 mens hans suverene mannskap feirer med gulldans på parketten.

«Hjemmelaget» i NM-finalen 2020 slo Fredrikstad i semifinalen i november i fjor med 29–22. Fem coronamåneder senere skulle Sola med Camilla Herrem (34) endelig spille kamp igjen, og det var snakk om ikke mindre enn klubbens første cupfinale noen gang.

– Vi går på banen for å vinne. Det må vi gjøre uansett. Så får vi heller bare se hvordan det ser ut etter 60 minutter, uttalte Camilla Herrem foran oppgjøret mot storfavoritt Vipers fra Kristiansand i Stavanger Idrettshall.

Fakta Seriemester fire ganger Vipers fra Kristiansand (tidligere IK Våg) spiller vanligvis sine hjemmekamper i Aquarama i Kristiansand. Laget, som trenes av Ole Gustav Gjekstad, har vunnet serien fire ganger, siste gang denne uken etter seier over Storhamar: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21. Vipers vant sitt fjerde NM-gull etter finaleseier over Sola lørdag: 2017, 2018, 2019 og 2020 (spilt lørdag pga pandemiutsettelse). Vipers gikk til EHF-finalen sesongen 2017/18 og vant bronsemedaljen i Mesterligaen (Champions League) 2018/19 - etter semifinaletap for ungarske Györ og bronsefinaleseier over franske Metz. Vis mer

Etter noen få minutter innledningsvis så det bra ut for Herrem & co.

Herrem utlignet til 1–1 ved en herlig lobb fra sin vante venstrekant og Sola tok ledelsen 4–3 på straffe. Den gleden varte imidlertid ikke lenge. Henny Ella Reistad scoret sitt tredje mål i 11. spilleminutt. Det var Vipers femte. Noen få minutter senere hadde hun scoret fem, og Kristiansands stjernegalleri - med et nær utall OL-kandidater - ledet 8–4 etter snaut 15 minutter.

Men, men - Sola-trener Steffen Stegavik, også Camilla Herrems ektemann, lyktes med å lede laget sitt tilbake på rett spor. Maja Magnussen reduserte til 7–9 etter en retur fra Katrine Lunde i Vipers-målet. Hvilket medførte at Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tok en time out, for å - i positiv forstand - prente stundens alvor inn i sine spillere.

MER JUBEL: Nora Mørk i sentrum for feiringen etter at Vipers vant cupfinalen 2020 mot Sola lørdag. Foto: Carina Johansen

Han lyktes ikke så godt. Kanadiske Kimberley Megan Ewanovich (35) i Solas mål reddet og reddet og reddet, og Sola kontret inn 8–10, Vipers slurvet (?) og Gjekstad var for åpne mikrofoner forbannet på dommerne - før Vipers Marta Tomac fra helt åpen bane skjøt i stolpen.

– Vipers er rystet, konstaterte TV 2-kommentator Harald Bredeli etter 30 minutter og halvspilt kamp.

– Sola har virkelig imponert. De har fulgt kampplanen. Ved flere anledninger har de gjort det de har sagt de skal gjøre, konkluderte kanalens ekspertkommentator Gro Hammerseng-Edin i pausen.

Hun understreket samtidig at Solas «pensjonerte» og hurtiginnkalte keeper Kimberley Megan Ewanovich «er en av årsakene til at Sola henger så godt med.»

Før andre omgangs start mente Sola-trener Steffen Stegavik at hjemmelaget burde ha vært nærmere med hensyn til antall mål.

– Jeg håper vi har krefter nok til å gjøre det en omgang til. Vi må holde trøkket oppe. Det kan bli mer spennende enn de hadde håpet, uttalte han i et intervju med TV 2 - før finalens siste halvtime.

Den skulle imidlertid arte seg noe seigere enn han hadde håpet. Allerede etter fire minutter «lekte» Nora Mørk inn 13–9 på straffe, for så å dundre inn sin tredje scoring - i inneværende omgang - noe sekunder senere.

I motsatt ende av banen bommet og bommet Sola. Den ferske seriemesteren la på til 16–10 ved Heidi Løke, og Malin Holta måtte i samme veiv sette seg på Sola-benken for godt etter å ha pådratt seg rødt kort.

Bivånet av landslagssjef Thorir Hergeirsson fra tribunen, scoret Henny Reistad sitt åttende mål i sin siste kamp for Vipers.

– Nå begynner det å rakne, sa Steffen Stegavik til sine spillere i en time out - før han fortalte dem at det fortsatt var mulig å legge inn en comeback-reprise fra første omgang.

Han fikk stykkevis og delt oppfylt sitt ønske, men ikke drømmen om å oppleve en gedigen sensasjon (Sola-seier over Vipers).

– De fikk være med å leke en periode da, Sola-laget, konstaterte TV 2-kommenator Harald Bredeli da Vipers ledet med 10 mål fire minutter før slutt.

Målforskjellen ble til slutt 13.