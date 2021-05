Sluttspillklar Zucca: – En spiller alle lag vil ha

Mats Zuccarello (33) er igjen like god som da han var på sitt beste i New York Rangers, og hans Minnesota Wild har i løpet av enda en pandemipreget NHL-sesong vokst fra «nobody» til «outsider» i kampen om sluttspillets Stanley Cup.

FØRSTE HINDER: Minnesota Wild og Mats Zuccarello slår gjerne sin første Stanley Cup-motstander Vegas Golden Knights og Alec Martinez (t.h). Bildet er fra 10. mars da Zucca la målgivende pasning til Kirill Kaprizovs 2–1-mål i overtallsspill og Wild vant 4–3 på hjemmebane i Saint Paul. Foto: David Berding / USA TODAY Sports

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Minnesota Wild møter Vegas Golden Knights i første sluttspillerunde, som i likhet med alle rundene frem til siste finalekamp i midten av juli spilles best av syv kamper.

Wild har et godt tak på Vegas Golden Knights etter å ha vunnet fem av åtte internoppgjør i grunnserien denne sesongen.

Første sluttspillkamp Vegas Golden Knights-Minnesota Wild: Søndag klokken 21.00 norsk tid.

The Athletic rangerer Vegas Golden Knights som det femte sterkeste laget foran sluttspillkampene om Stanley Cup. Colorado Avalanche topper magasinets ranking, mens Minnesota Wild er på 11. plass.

– Det er todelt, svarer Patrick Thoresen (37) på spørsmål om årsaker til Mats Zuccarellos overbevisende comeback sammenlignet med foregående sesong.

FORRYKENDE DUO: Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello har «klikket» og gjort Minnesota Wild til et lekent og underholdende lag. Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Etter Dallas (Stars), da han var veldig god, tok han kanskje en pust i bakken ved at han fikk en langtidskontrakt. Så følger det alltid et press for å prestere i et nytt lag. Og så var det skaden. Det er imponerende å nok en gang komme tilbake etter en så alvorlig skade, tilføyer Storhamars kaptein.

Les også Klubben tause om Zuccarellos skade: – Ingen oppdatering

– Han har en utrolig god «skalle». Han skjønner hva han må gjøre for å lykkes, sier Norges tidligere landslagskaptein og NHL-back Ole-Kristian Tollefsen (37) – nå sportskonsulent og spillerutvikler i Norges Ishockeyforbund.

– Alle på vårt lag vet veldig godt hvem han er. Spillerne lurer på om jeg kjenner ham, ettersom jeg også er norsk. Han er kjent i hele ligaen, fordi han er en veldig god spiller. Han er en spiller alle lag vil ha, sier Kim Brandvold (39).

NORDMANN INSIDE NHL: Kim Brandvold (39) har vært i Boston Bruins’ trenerapparat de siste seks årene. Her sammen med lagets superstjerne Brad Marchand. Foto: Privat

Kim Brandvold dro fra Norge til USA for å spille ishockey for 19 år siden. De siste seks årene har han vært i trenerteamet til NHL-klubben Boston Bruins. Jobben hans er å utvikle spillernes individuelle ferdigheter, trene dem tilbake etter skade og sørge for at «reservene» til enhver tid er kampklare.

Han har med andre ord god «inside» kunnskap om NHL og ligaens eneste norske spiller, Mats Zuccarello.

– Det som er spesielt for Mats, er at han er avhengig av å ha spillere rundt seg som han kan spille med. Spillere som forstår ham. Han var skadet i fjor og følte seg ikke like bra. Det har kanskje gjort ham ekstra tent denne sesongen, sier Kim Brandvold.

– Han er ikke i toppsjiktet med spillere som (Connor) McDavid og vårt lags (David) Pastrnak og (Brad) Marchand. Men han er i det rett bak, tilføyer han.

POPULÆR LAGKAMERAT: Mats Zuccarello har alltid vært godt likt blant lagkameratene. Her gjennomfører han ritualet for scoring i en kamp mot San Jose Sharks i Minnesota for en måned siden. Foto: Harrison Barden / X02835

Patrick Thoresen skal i likhet med Mats Zuccarello ikke spille VM for Norge i Latvia 21. mai til 6. juni. Fjordkraft-ligaens beste spiller vil prioritere OL-kvalifiseringen i august, etter alt å dømme sammen med Mats Zuccarello – som vil være inne i sitt niende NHL-sluttspill samtidig som Norge spiller sin første VM-kamp mot Tyskland i Riga 22. mai.

Les også Veteranene runder 41 VM: – Føles som 100 år siden sist

– Alt blir mer ekstremt. Det var det som slo meg. Det var noe utenom det vanlige. Mats (Zuccarello) har vært med på det mange ganger. Men det er en opplevelse han aldri kommer til å gå lei av, sier Patrick Thoresen og hva som er forskjellen mellom serie- og sluttspillet i NHL.

Han har vært med på det en gang, for Philadelphia Flyers sesongen 2007/08. Patrick Thoresen spilte 14 kamper om Stanley Cup da Flyers ble slått ut i semifinalen av Pittsburgh Penguins.

STANLEY-SUKSESS: Patrick Thoresen feirer et Philadelphia Flyers-mål i kvartfinalen mot Montreal Canadiens i NHL-sluttspillet våren 2008. Til høyre Montreal-keeper Carey Price, til venstre backen Patrice Brisebois. Foto: SHAUN BEST / X00027

Minnesota Wild har aldri, i klubbens 20 år lange levetid, vunnet NHL-sluttspillet. Wild har kvalifisert seg for sluttspillet 11. ganger. Siste gang Mats Zuccarellos klubb gikk videre fra 1. runde, var i 2015. Minnesota Wilds sluttspillhistorikk er med andre ord ikke så mye å skryte av.

Nå fremstår imidlertid Wild som en sterkt kandidat – eller outsider – til å kunne heve Stanley Cup-trofeet om to måneder.

– Wild er det laget som har hatt størst utvikling denne sesongen, sier Kim Brandvold.

– Forrige sesong hadde de ikke «kjemi». Det har de nå, mener Ole-Kristian Tollefsen.

Mats Zuccarello får kritikk for at han ikke skyter oftere – her viser han at han kan:

Wild tapte sine to siste av 56 grunnseriekamper (vanligvis 82) borte mot 2019-mester St. Louis Blues: 0–3 og 3–7. Mats Zuccarello var en av flere Wild-spillere som fikk hvile fra den siste betydningsløse kampen.

Fakta Pandemi-spesial Forrige sesong ble grunnspillet i NHL avlyst 12. mars på grunn av corona-pandemien. Sluttspillet ble avviklet i to såkalte bobler i Edmonton og Toronto i fjor sommer og høst. Tampa Bay Lightning vant Stanley Cup for sesongen 2019/20 etter 4–2 i kampseirer (best av syv) over Dallas Stars i finalen. Sesongen 2020/21 startet i midten av januar 2021, igjen på grunn av coronapandemien. NHLs 31 lag ble delt i fire divisjoner. Tre av dem besto av åtte lag, en av syv (NHLs syv kanadiske lag). De fire beste fra hver av de fire divisjonene er klar for sluttspillspillet om Stanley Cup. For å begrense reisingen har lagene kun spilt mot lag i egen divisjon. Wild har tre seirer og fem tap mot Colorado Avalanche, som vant denne divisjonen (vest) og møter fjerdeplasserte St. Louis Blues i første runde. Internt mot Vegas Golden Knights står Minnesota med fem serieseirer og tre tap (to etter spilleforlengelse). Mot St. Louis Blues: To seirer, seks tap. I første sluttspillrunde spiller divisjonsvinneren mot laget som endte på 4. plass, og toeren møter treeren i de respektive divisjonene. Deretter møtes vinnerne av de to oppgjørene (best av syv kamper). I semifinalene spiller laget med flest poeng fra grunnserien mot laget med færrest poeng fra grunnserien, og toeren (nest flest poeng) og treeren (tredje flest poeng). Publikum er på vei inn i NHL-arenaene igjen. Minnesota Wild får nå lov til å fylle 25 prosent av setene i Xcel Energy Center i Saint Paul. Det vil si 4500 tilskuere. Vegas Golden Knights har fått tillatelse til å slippe inn 7000 tilskuere i TMobileArena. Vis mer

Kirill Kaprizov (24) kom til Wild foran denne sesongen, tre år etter at han ble matchvinner i finalen mot Tyskland og det russiske laget vant OL-gull i Pyeongchang. Han har nærmest for sprudlende egen hånd forvandlet Minnesotas NHL-lag. Før gikk det for å være grått. Med toppscorer Kaprizov – 27 mål og 24 målgivende pasninger i løpet av 54 kamper (målpoengsnitt: 0,93) – er det blitt en underholdningsmaskin.

I den sammenheng er det også verd å nevne den sveitsiske virvelvinden Kevin Fiala (24), kolossen Jordan Greenway (198 cm/109 kilo), senterstødige Joel Eriksson Ek (24), tidligere lagkamerat av Ole-Kristian Tollefsen i Färjestad, matchvinnerkeeper Cam Talbot, backene Jonas Brodin (27), Matt Dumba (26), Jared Spurgeon (31) og Ryan Suter (36).

– Jeg har møtt Kaprizov flere ganger. Da jeg var tilbake i SKA (St. Petersburg, 2017/18), var han CSKA Moskvas beste spiller da de slo oss ut i avdelingsfinalen i sluttspillet. Han har vært en leder i sin første sesong for Minnesota Wild. Mats (Zuccarello) har vært fantastisk. Kaprizov har nok vært med på å bidra til det. Jeg visste at han er smart, men ikke at han og Mats skulle passe så bra sammen. Like barn leker best, slår Patrick Thoresen fast.

SJELDEN VARE: Ole-Kristian Tollefsen (. t.v.) fikk en solid NHL-karriere. Her blir Norges mangeårige landslagskaptein feiret av Geoff Platt etter en scoring mot Detroit Red Wings våren 2007. Foto: Jerry S. Mendoza / AP

Ole-Kristian Tollefsen understreker «leken» på spørsmål om hvorfor Mats Zuccarello, av åtte norske spillerne som gjennom tidene har fått en skøyte inn i verdens beste liga, er i en suksess-suveren særstilling.

– Espen («Shampo» Knutsen, 49) hadde mye av det samme. Han har lekt seg til spilleforståelse. Slik var det ikke for Patrick, (Anders) Myrvold, og jeg. Mats (Zuccarello) har gått en annen skole. Han lekte seg i Frisk (Asker) og har alltid fått lov til å utforske sin spillestil. I Modo (Sverige) også, sier Ole-Kristian Tollefsen.

Les også Zuccarellos lagkamerat fikk hjerteproblemer etter coronasmitte: – Bare glad for å være i live

Da Tollefsen (2005–2010), Thoresen (2006–2008) og Espen Knutsen (1997–2004) spilte i NHL, var små spillere – som Zucca – nærmest en kuriositet.

– Da måtte de være skikkelig fysisk rustet for å «overleve». Nå er det raske og sterke på skøytene, og kvikke. Det er vanskeligere å møte enn slik type, enn en som er større – som det er lettere å få tak i. Mats utnytter litenheten til sin fordel, sier Ole-Kristian Tollefsen.

– De er totalt uredde, selv om de er små av vekst (Kaprizov 178 cm/Zuccarello 171 cm). De er hakket smartere enn de storvokste spillerne. Mats er en av de smarteste spillerne i NHL. Det er derfor han lykkes, sier Patrick Thoresen.

POPULÆR: Wild-backen Matt Dumba viser at han setter pris på sin norske lagkamerat. Foto: Craig Lassig / FR52664 AP

– Jeg skal ikke påstå at jeg har greie på fotball. Men der er også mange av de beste spillerne, som Messi, små. De har en egen koordinasjon og du blir kvikkere når du er mindre, mener Kim Brandvold.

Mats Zuccarello var ikke dårlig i debutsesongen for Wild. Men han fikk ikke utfoldet seg slik han ofte gjorde i løpet av ni sesonger i New York Rangers. Årsaken var kanskje først og fremst en skade ved håndleddet, som hemmet ham mer enn han ville gi uttrykk for. Den fikk han operert i Norge i fjor høst. Han måtte vente til 16. februar før den var klar for kampbruk, en måned etter at NHL-sesongen 2020/21 startet i midten av januar 2021.

Fakta Her er sluttspillagene NHL er en såkalt lukket liga. Den består av 31 lag. Fra neste sesong (2021/22) blir den utvidet til 32. Det nye laget heter Seattle Kraken. Disse lagene er klare for sluttspillet om Stanley Cup sesongen 2020/21 (årets divisjons-navn i parentes): Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights,, Minnesota Wild, St. Louis Blues (Honda West), Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Tampa Bay Lightning, Nashville Predators (Discover Central), Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, Boston Bruins, New York Islanders (MassMutual East), Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Winnipeg Jets, Montreal Canadiens (Scotia North) Boston Bruins-trener Kim Brandvold mener regjerende mester Tampa Bay Lightning (nummer to i The Athletics ranking) er favoritt til å vinne Stanley Cup, og han tror Boston Bruins (3) «har en sjanse». Ellers peker han på Vegas Golden Knights (5) og Colorado Avalanche, samt Toronto Maple Leafs (4). – Det er ganske åpent, sier nordmannen i den tradisjonsrike NHL-klubben (seks Stanley Cup-seirer). Vis mer

Forrige grunnseriesesong scoret Zucca 15 mål og lag 22 målgivende pasninger i løpet av 65 kamper. Det gir et målpoengsnitt på 0,57. Foran sluttspillstarten står han med 11 mål og 24 målgivende pasninger etter 42 kamper. Det gir et målpoengsnitt på 0,83. Det gir ham 63. plass – av NHLs totalt drøyt 700 spillere – foran blant andre Nashvilles Filip Forsberg (0,82) og Philadelphia Flyers kaptein Claude Giroux (0,80).

ALLTID LEKEN: Mats Zuccarello var tidlig et lite steg foran motstanderne. Her for Frisk Asker mot David Nyström og Vålerenga i den norske eliteserien for 13 og et halvt år siden – høsten 2007. Foto: Morten Holm / SCANPIX

I løpet av sine fem siste kamper har Mats Zuccarello scoret ett mål og lagt fire målgivende pasninger. Målpoengsnitt: 0,80.

Til sammenligning var målpoengsnittet hans 0,77 (19 mål/40 målgivende) etter 77 grunnseriekamper da hans New York Rangers gikk til Stanley Cup-finalen sesongen 2013/14 (tap 1–4 i kamper for Los Angeles Kings). Før Mats Zuccarello ble byttet bort til Dallas Stars foran sluttspillet 2018/19 (13 kamper: fire mål/syv målgivende (snitt 0,85) – scoret han 11 mål og la 16 målgivende pasninger for Rangers i løpet av 46 kamper. Målpoengsnitt: 0,80.