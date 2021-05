Zuccarello nominert til gjev pris: Overrasket over oppmerksomheten

Mats Zuccarello (33) spiller en viktig rolle på isen i Minnesota Wilds jakt på å ta seg videre i NHL-sluttspillet. Utenfor hallen får han også oppmerksomhet.

NÅR UT: Mats Zuccarello, her fotografert i Norge i forbindelse lanseringen av sin egen satsing på e-sport, og veldedighetsprosjekter i hjemlandet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Da NHL kunngjorde de nominerte spillerne til «King Clancy Memorial Trophy» tirsdag var nemlig nordmannen valgt frem av sitt eget lag som deres kandidat til å vinne.

Dette er en pris som deles ut til spillere som «viser lederegenskaper på og av isen, samt gjør betydelige bidrag til sitt lokalsamfunn».

– Det er selvfølgelig hyggelig at Wild har nominert meg og at man blir satt pris på. Personlig så har jeg aldri vært opptatt av individuelle priser. Som lagspiller er jeg mer opptatt av samhold og at man vinner noe sammen som lag, svarer Zuccarello VG, og fortsetter:

– Derimot er nominasjoner som denne, og priser som årets rollemodell, noe jeg synes er meningsfylt. Det er viktig for meg å kunne bidra som en god lagspiller på isen og som en god rollemodell av isen.

Mats Zuccarello har i en årrekke brukt av lønningsposen sin i New York Rangers, Dallas Stars og nå Minnesota Wild til å bidra til veldedige formål ved siden av det å være ishockeyspiller.

Før årets sesong lanserte han prosjektet «Match Mats». Det går ut på at han betaler 1000 kroner selv for hvert målpoeng han gjør resten av karrieren. Treffende nok har han hatt en av sine aller beste sesonger i NHL-karrieren i 2021 slik at det har gitt en innbringende start på kampanjen.

Han syns det er «veldig kult» at innsamlingskampanjen i Norge får oppmerksomhet i USA.

– Jeg ble faktisk overrasket da jeg ble gjort oppmerksom på at kommentatorene på TV hadde snakket om «Match Mats» da vi selv spilte kamp. Det er viktig å dra frem alle som har bidratt her, sier 33-åringen, og roser teamet bak stiftelsen og markedsapparatet sitt.

NÆRE: Mats Zuccarello venter på sitt første sluttspill-mål i Minnesota. Her stoppes han av den eminente canadiske målvakten Marc-André Fleury i Vegas Golden Knights. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lanserte krisepakke

Han er deltagende i sin egen organisasjon «Zuccarello-stiftelsen» der han også fikk med en rekke profilerte norske idrettsutøvere til krisepakken «Comeback». Et sted idrettsutøvere og klubber som har hatt en tøff periode under pandemien kunne søke om støtte fra en pengeinnsamling fra toppidrettsutøverne.

Selv ble han trigget til å «ta tak» under coronasituasjonens utspring.

– Bør flere i lignende økonomisk situasjon se sitt snitt i å bidra nå?

– Jeg ønsker ikke å mene noe om hva andre skal gjøre. Det for være opp til hver enkelt hvilke valg de tar. Men for meg, i den situasjonen jeg er i, så er det en selvfølge at man bidrar tilbake til samfunnet og spesielt til barn og unge som trenger det mest. Uten breddeidretten ville i hvert fall ikke jeg vært der jeg er i dag.

Da Mats Zuccarello skrev under femårskontrakten med Minnesota Wild sommeren 2019, ble den opplyst til å være verdt rundt 255 millioner kroner etter datidens kurs.

I duell med Las Vegas-lag

Natt til onsdag utlignet Vegas Golden Knights til 1–1 i best av syv-serien i NHL-sluttspillets første runde. Minnesota Wild har spilt de første to kampene borte, men nå venter egen hall for den neste «dobbelen». Der har de vært sterke denne vinteren og våren.

Motstanderlaget er fortsatt favoritter til å gå videre mot nordmannens Wild.

– Vi er beviser ingenting for oss selv, vi vet hva slags nivå vi innehar. Jeg tror dere (journalistene journ.anm) og media setter oss som «underdogs». Dere kommer til å få se et helt annet lag på hjemmebane. Vi er et annet type «monster» der, sa Zuccas lagkamerat og fjorårets «King Clancy»-vinner, Matt Dumba, til reporterne, etter tirsdag natts batalje i gambling-byen.