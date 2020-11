Oilers har ikke gitt opp gullkampen

Oilers står med fire seire på rad før tirsdagens møte med Narvik. Uttelling, selvtillit og trygghet er stikkordene for Oilers’ snuoperasjon.

Oilers har hatt grunn til å juble. Etter en dårlig sesonginnledning har laget vunnet sine fire siste kamper Carina Johansen

Nå nettopp

Etter seks tap på åtte kamper i en blytung sesonginnledning har Oilers i tur og orden slått Narvik, Lillehammer, Vålerenga og Grüner. Klatringen på tabellen er i full gang.

Tirsdag kveld venter Narvik på bortebane – kamp to i Nordkraft Arena på 12 dager – for et Oilers-lag som har gått fra å snakke om å snu skuten til å faktisk gjøre det.