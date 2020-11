Frustrasjon, frykt og forventninger

ANALYSE: Norge tok en råsjanse. Trenere og spillere dro til Danmark før den endelige avgjørelsen om EM i håndball var kommet. Så kom beskjeden.

Blir det mye å juble for? Dette er fra Japan for et år siden. I VM ble det ingen medalje. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Mandag kom det danske grønne EM-lyset. Det tok sin tid. Et svar var ventet allerede sist torsdag.

Men pandemien krevde en svært grundig avgjørelse av den danske regjeringen.

Den aktet ikke det norske laget å vente på og dro til Danmark før beslutningen kom. Frustrasjonen over ventetiden har vært stor.

Men landslagstrener Thorir Hergeirsson og hans team går ikke til et håndball-EM uten å være godt forberedt. Nå ble det få dager igjen til å samle gjengen. Med et lite håp om at det skulle bli et ja, ble flybillettene tatt i bruk.

Allerede onsdag går første av to planlagte testkamper mot Danmark i Vejle.

Skudd fra flere hold

Men er det riktig å samle 16 lag i Danmark midt under en pandemi? Og hvorfor kan Danmark arrangere og ikke Norge?

Danskene har langt høyere koronatall enn Norge. Nesten 72.000 smittede og nesten 800 døde til nå.

Men danskene har også andre regler for smittevern. Hvis én spiller pådrar seg sykdommen underveis, må hun i isolasjon. Tilsvarende i Norge måtte hele laget ut, i tillegg til motstanderlaget.

Og den frykten som helt sikkert mange spillere, trenere og ledere fortsatt har, prøver danskene å dempe så godt som mulig. Det gjør arrangøren ved å forsikre seg om at alle som skal delta, går inn i «en boble». Det vil bli nærmest null kontakt med omverdenen.

Koronatester skal tas flere ganger før og underveis i mesterskapet. Smittevernhensyn er prioritet én.

TV-idretten

Hvordan kan håndballpresident Kåre Geir Lio si at EM blir et lys i koronamørket?

Det skyldes at håndballmesterskap i desember, i den aller mørkeste årstiden, betyr svært mye for mange norske TV-seere.

Heidi Løke er en av dem som skal gi alt for Norge. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Profiler i fleng

Håndballjentene har alltid hatt draget på nordmenn i sofaen, helt siden de slo gjennom i VM i 1986 med bronseplass. Spillere som Hanne Hegh, Trine Haltvik, Susann Goksør Bjerkrheim, Heidi Sundal, Kjersti Grini og Cecilie Leganger var noen av de mange profilene som skapte ekstase i mesterskap etter mesterskap.

Nå er det kruttønnen Nora Mørk, fighteren Heidi Løke og lynvingen Camilla Herrem som skal bidra til å gjøre det samme. I tillegg til verdens beste spiller Stine Bredal Oftedal. Norges kaptein fikk den merkelappen etter siste sesong.

På det meste har det vært 2,1 millioner foran skjermene i mesterskap. Det høye seertallet kommer hvis Norge tar seg til finalen i Herning søndag 20. desember.

Spillerne gleder seg. Camilla Herrem (f.v.), Heidi Løke og Kari Brattset Dale blir alle å se på banen i Danmark. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Grunn til optimisme

Men er det noen sjanse for at det skal skje? Landslaget kom ikke engang på pallen i siste EM og VM.

Forventningene er høye. Forklaringen er at Norge stiller med et stjernelag. Nora Mørk er tilbake etter skaden som satte henne ut foran VM i Japan for ett år siden. Bare det betyr mye.

I tillegg er det en kultur «i veggene» som sier at Norge skal tilhøre de aller beste.

Trener Hergeirsson og hans nye co-trener Tonje Larsen har lang erfaring. Hun var selv en forsvarskjempe på landslaget og i Larvik i mange år. Veteranen har mye å tilføre på det området. Og det trengs.

Norge har slitt bakover i de siste mesterskapene. Derfor er også Marit Malm Frafjord hentet inn. Hun er en av åtte spillere i totaltroppen på 20, som vanligvis spiller i Danmark.

Denne gangen uten tilskuere. Men engasjement hos hjemlig publikum vil være stort.