Slik kan Dennis Haugers drømmehelg få stor betydning for norske Formel 1-fans

Dennis Hauger leder Formel 3 sammenlagt. Men 18-åringen og støtteapparatet hans tar ikke av.

Dennis Hauger (til høyre) fikk seg en god dusj med Champagne av Prema-lagkamerat Olli Caldwell på seierspodiet i helgen. Foto: Prema Racing

4. juli 2021 19:42 Sist oppdatert nå nettopp

Formel 1-feberen herjer i Norge. Rettighetshaver Nent har fortalt om rekordinteresse for sine sendinger. Netflix-serien «Drive to Survive» er blitt nevnt som en viktig faktor for det voksende engasjementet.

Og med det øker også interessen rundt Dennis Hauger i Formel 3. Den norske fansen drømmer om å en dag få se ham på den største scenen.

I helgen tok han et nytt stort steg. Han så kanskje bare mellomfornøyd ut der han sto nest øverst på seierspallen etter søndagens løp. Han ønsket nok at det var «Ja, vi elsker» han hørte fra anlegget på Red Bull Ring i Østerrike, og ikke «Der er et yndigt land» til ære for vinner Fredrik Vesti.

Men Hauger hadde all grunn til å være fornøyd. Annenplassen var helgens tredje podieplassering. Med seg fra Østerrike tok han med en tredjeplass, seier i det første løpet og ikke minst en haug med poeng.

Det er avgjørende for om vi en dag får se ham i Formel 1.

Stor ledelse

Om man skal helt opp i det gjeveste selskapet, må man gjerne gjennom Formel 2. Hvis Hauger skal komme dit, må han være helt i toppen når Formel 3-mesterskapet er ferdig i oktober.

– Hvis han vinner mesterskapet, må det bli Formel 2 neste år, forteller Haugers manager Harald Huysman på telefon fra Østerrike.

Og mulighetene for det ser ut til å være gode. Etter helgen har Hauger hele 41 poeng ned til Vesti. Det er en solid ledelse.

18-åringen og teamet rundt er imidlertid fast bestemte på å ikke ta av. Én dårlig løpshelg kan få store konsekvenser. Det gjenstår fortsatt 12 løp av sesongen.

– Han tenker ikke så mye på ledelsen, sier Huysman.

Men det ser unektelig bra ut.

Dennis Hauger i Aurskog med bilen han vant Formel 4 med i 2019. Foto: Morten Uglum

Red Bull følger med

Og nå legger racingverdenen virkelig merke til nordmannen. Da Formel 1 la ut et bilde av ham på sin Instagram-konto etter seieren lørdag, ble bildet likt av godt over 200.000.

Én av dem som hadde likt det, var Christian Horner. Han er sjef for Red Bulls Formel 1-lag. Hauger tilhører deres juniorakademi, og det er tydelig at toppsjefene får med seg de sterke prestasjonene.

– Det er noe dialog med Red Bull hele tiden. Det er bevegelse i kulissene, sier Huysman.

Neste uke er Hauger kalt inn til Red Bulls senter i Salzburg. Der skal han gjennom en to dager lang evaluering og gjennomføre mentale og fysiske tester.

Haugers personlige team har en jobb å gjøre, dersom Red Bull i høst bestemmer at han skal kjøre Formel 2 neste sesong. Huysman anslår at det vil koste rundt 20 millioner kroner å konkurrere der. Dermed må de på sponsorjakt hvis han får sjansen. Det arbeidet begynner etter sommeren.

Red Bull-lagets sjef Christian Horner er en mann Hauger må imponere. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Elektronisk feil skapte trøbbel

– Føler han noe mer press av å lede slik han gjør nå?

– Jeg tror heller det er med på å styrke selvtilliten. Han sover bedre med en så grei ledelse. Det ville nok vært verre om han lå på syvende med 60 poeng.

Selvtillit er noe Hauger har nevnt i flere intervjuer med Aftenposten. I Formel 3 kjører han for Prema denne sesongen. Det har vist seg å være en god match.

Det demonstrerte han så til de grader i helgen. Han var best i kvalifiseringen og startet dermed som nummer 12 i det første løpet (startrekkefølgen snus i de første løpene). Det fulgte han opp med å kjøre seg opp til seier i løp nummer én.

Han viste lignende klasse da han kjørte seg fra 12. til tredje i det neste løpet. Han kjempet for å komme seg forbi konkurrentene hele helgen, men kjørte hele tiden kalkulert for å ikke havne i ulykker og problemer.

Det gjorde han også i det avsluttende løpet. Der var planen å ta Vesti på den siste runden. Men en virtuell sikkerhetsbil, som gjøre at førerne må kjøre saktere, gjorde det vanskelig. Da tempoet skulle settes opp igjen før den siste runden, sørget en elektronisk feil på en indikator på rattet at han for sent fikk beskjed om at farten skulle opp igjen.

Men sett under ett hadde Norges Formel 1-håp en enorm helg. Om han gjentar prestasjonene flere ganger i år, kan det bli meget morsomt for norske motorsportfans.