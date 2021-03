Ønsker Mørk som straffeskytter i OL-kvaliken: – Nora har lyst

Nora Mørk (29) kommer ikke til spille i håndballjentenes OL-kvalik neste helg. Men Thorir Hergeirsson ønsker å ha med den skadede EM-helten for å skyte straffekast i Montenegro.

STRAFFE-DRONNING: Nora Mørk jubler for sitt 29. straffemål under EM i desember. Scoringen på Amandine Leynaud ble avgjørende mot Frankrike i EM-finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Nora har lyst til å bidra med det hun kan. Så får vi se om det er mulig, sier landslagssjefen til VG.

Nora Mørk fryktet det verste – en ny korsbåndskade – da hun måtte halte ut av Champions League-kampen mot Rostov-Don 10. februar. Men det viste seg etter hvert at Vipers-stjernen bare hadde fått en smell i kneet.

– Vi har en plan – om alt går bra – at hun kan være med oss og ha en rolle som straffeskytter. Hun har vært vår beste til det, sier Hergeirsson.

Da Norge vant EM-gullet i desember satte Mørk inn det svært viktige 21–20-målet i finalen mot Frankrike. Det var EM-toppscorerens 29. mål fra 7-metersmerket i løpet av jubelmesterskapet i Danmark. EM-gullet sørget for at Norge for første gang på 10 år er direkte kvalifiserte til neste EM som mestere.

Mørk spilte ikke åttedelsfinalen i Champions League sist søndag og spiller heller ikke den avgjørende kampen mot Odense i Danmark kommende søndag. Men Mørk er tilbake i lett håndballtrening hjemme i Kristiansand.

Nå har Hergeirsson et visst håp om at hun blir med på flyet til Podgorica mandag. OL-plassen avgjøres i løpet av 25 timer fredag og lørdag. Norge møter Montenegro og Romania. To nasjoner går videre til Tokyo-OL. Det er ifølge Hergeirsson uaktuelt å bruke EM-toppscoreren på noe annet enn straffene.

– Det er en åpning for at Nora blir med, men vi må se hvordan hun kommer gjennom treningen denne uken. Vi gjør ikke dette om helseapparatet på klubb og landslag sier at dette ikke forsvarlig, understreker Hergeirsson som er klar på at Vipers skal ha et ord med i laget.

– Det er en mulighet. Men det spørs hvor fornuftig det er med å komme hjem til syv til ti dagers karantene. Det er en vurdering i hvert fall ikke jeg er ferdig med, sier trener Ole Gustav Gjekstad.

Han kan sette foten ned om klubben slår ut Odense søndag. Vipers tapte «hjemmekampen» i Ikast 35–36 og møter nå danskene på deres hjemmebane.

Ved avansement venter kvartfinaler de to første helgene i april. Etter en eventuell OL-kvalik kan Nora Mørk risikere ikke å være ute av karantenen igjen før 1. april.

– Det spørs hvor formålstjenlig det vil være, sier Gjekstad, som tror Mørk kan komme til å spille igjen i en eventuell kvartfinale.

Nora Mørks karriere inneholder foruten 10 kneoperasjoner til sammen ni titler i EM, VM og Champions League. I OL har hun bronse fra Rio i 2016. Hun har gjentatte ganger sagt at OL-gull er hennes største drøm.

Det norske herrelandslaget er allerede på plass i Montenegro. Sander Sagosen & co. møter fra fredag Brasil, Chile og Sør-Korea i OL-kvalifisering i samme hall som jentene. Norge er klar favoritt til å ta en av de to OL-plassene.