Anklagene har rystet USAs OL-lag. Munnbindene tolkes som en skjult beskjed.

TOKYO (Aftenposten): Én av USAs OL-fektere er under etterforskning. Håndteringen av saken skaper debatt.

Én i sort, tre i rosa. Bildet av det amerikanske fektelaget har vakt oppsikt.

Nå nettopp

Stemningen innad i det amerikanske fektelaget er iskald. Og fredag ble splittelsen synlig for åpen scene – hvert fall tilsynelatende.

Én fekter hadde på sort munnbind. De tre andre hadde på rosa munnbind.

Det blir tolket som en protest mot mannen i sort munnbind, Alen Hadzic. Han er anklaget for «seksuelle forseelser» (sexual misconduct) og blir etterforsket av U.S. Center for SafeSport, som har jurisdiksjon i den type saker.

At Hadzic er med i OL, har skapt massiv debatt i USA.

Han har selv gått ut i mediene og snakket om saken. Hadzic sier at anklagene, som kommer fra tre kvinner, er usanne.

Konfronterte lagkameratene

Munnbind-episoden skjedde på presentasjonen før lagkonkurransen i kårde i OL.

Buzzfeed News skriver at munnbind-valgene var en koordinert og planlagt protest mot Hadzic. De viser til en kilde nær laget. Men det amerikanske OL-laget har ikke selv kommentert valget.

Hadzic forteller at lagkamerat Curtis McDowald delte ut munnbindene rett før de gikk ut på scenen.

– Jeg husker jeg tenkte at det ville vært tullete om jeg sto der med sort munnbind. Så jeg spurte dem om de hadde et ekstra rosa munnbind, så sa de «å, nei», sier Hadzic selv til USA Today.

Det var først da han sto på scenen, at han skjønte hva som foregikk, sier Hadzic. Etterpå konfronterte han lagkameratene.

– Jeg sa til Jacob Hoyle at jeg var flau over å være lagkameraten hans, sier Hadzic.

Bor ikke i OL-landsbyen

Fekteren ble først utestengt midlertidig som følge av anklagene. Så ble utestengelsen opphevet, og han fikk dermed likevel delta i OL.

Hadzic, som er lagets reserve, bor imidlertid på et hotell i stedet for OL-landsbyen. Han er også nektet å trene med kvinnelige utøvere.

Lagkameratene har ikke kommentert saken. Men de rosa munnbindene blir tolket som en protest, siden fargen ofte brukes for å uttrykke støtte til ofre for seksuelt misbruk.

– De har aldri spurt meg om min side av saken. De spurte aldri om bevis eller hva jeg følte, sier Hadzic.

Kritiserer prosessen

På høringen om Hadzic' utestengelse sa lagvenninne Katharine Holmes at hele USAs OL-tropp var mot at Hadzic skulle bli med til Tokyo.

Hun sa hun hadde samlet elektroniske underskrifter fra troppen. Hadzic' advokat har imidlertid utfordret gyldigheten til dokumentet.

Den amerikanske olympiske komité har sagt seg fornøyd med prosessen rundt Hadzic.

Det er ikke OL-fekter Jackie Dubrovich, som skrev følgende på Instagram:

– Aktivistiske opptredener tar ikke for seg problemet her. Kvinnelige utøvere ble ikke beskyttet og tryggheten vår ble sett på som uviktig, skriver hun.

PS. Det amerikanske kårde-laget røk ut i åttendedelsfinalen mot Japan fredag.