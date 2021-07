For ni år siden var OL-vinneren tydelig på at gull var målet. Nå er lovnaden i BT oppfylt.

– Det er utrolig, sier Kristian Blummenfelt om minnet som dukket opp på Facebook.

Her tar Bergens andre individuelle OL-gullvinner steget opp på pallen i Tokyo.

26. juli 2021 20:47 Sist oppdatert nå nettopp

Odaiba Marine Park: – I går kveld fikk jeg opp på Facebook at det var ni år siden BT hadde en sak om at målet var OL-gull. Det var utrolig at gullet kom på dagen ni år etter, norsk tid, sier Kristian Blummenfelt.

Det er bare en time siden bergenseren har tatt byens første individuelle gull i sommer-OL. Da han møter den norske pressen, har han et budskap til Bergens Tidende:

Dette hadde han sagt lenge at han skulle gjøre.

For 25. juli 2011 var den daværende 18-åringen trygg på hva han skulle.

– Det store målet er gull i OL i 2020, sa han den gangen.

Fire fingre i været for bergensk idrettshistorie.

Dette er saken fra 2012 som dukket opp i Kristian Blummenfelts Facebook-feed.

I en reportasje i samme avis litt senere samme år, hamret han det inn på nytt.

– Planen er å være med i toppen i 2016 i Rio og ta gull i 2020-OL, sa Blummenfelt.

BT fortalte før jul i 2012 om alt Kristian Blummenfelt skulle gjøre før Rio-OL.

Misfornøyd for fem år siden

Ni år senere har historien vist at han kanskje er den største spåmannen siden Nostradamus.

I 2016-OL ble han nummer 13. Etter at han kom i mål var han langt fra fornøyd, selv om han som 22-åring var første nordmann som deltok i triatlon i OL noensinne.

– Jeg har lyst til å gjøre det enda bedre, sa bergenseren etter løpet på Copacabana i Rio de Janeiro.

Her ligger Casper Stornes med armene i det nye tempostyret som ble utviklet til OL. Kristian Blummenfelt like bak.

I 2021 kom gullet etter en ekstrem langspurt. Gullbrølet da han gikk over mål vil stå igjen som et ikonisk øyeblikk for bergensidretten.

– Vi har lagt listen høyt for oss selv. Vi har sagt vi er her for å vinne og at alt annet enn medalje hadde vært skuffende. Det er ganske deilig å stå her nå. OL-gull er noe som aldri forsvinner, sier Blummenfelt.

– Jeg kunne tettet luken opp til teten tidligere enn jeg gjorde, sier Kristian Blummenfelt.

En utrolig historie

Historien om den norske triatlonsatsingen inneholder mange elementer.

Det har vært tre sultne bergensere som har trent 1200–1400 timer i året i ti år.

Det har vært trenere som har sagt til alle som ville høre på at de hadde oppskriften på hva som skulle til – landslagssjef Arild Tveiten fremst av dem alle.

Det har vært satsing på den norske «langrennsmodellen» med høydetrening, kombinert med en konstant søken etter å ha det beste utstyret.

OL-gullet ble blant annet vunnet med nytt sykkelstyre og ny avkjølende drakt, som skulle være glattest i vann og raskest på land.

Da det bare var Alex Yee, Kristian Blummenfelt og Hayden Wilde igjen, sa Blummenfelt til de to andre: – Nå blir det medalje!

– Det har vært en enorm evne til å hele tiden gjøre det som trengs, sier Tveiten kort tid etter målgang. Han måtte renske halsen flere ganger under intervjuet med BT – litt fordi han hadde ropt så mye i løpet av konkurransen, kanskje litt fordi han var rørt.

– Skal du vinne må du først og fremst være villig til å gjøre det som trengs. Det er det ikke mange som faktisk er villige til, sier Tveiten mens nasjonalsangen blir spilt for Blummenfelt. På grunn av korona fikk få komme inn og se på seremonien.

I målområdet sto også toppidrettssjef Tore Øvrebø og Olympiatoppen-coach Roger Gjelsvik. De har begge vært med på triatloneventyret. Øvrebø med å gi støtte fra Olympiatoppen, Gjelsvik som trener, blant annet med sin kunnskap om høydetrening.

– Men Arild er hjernen bak det hele, sier Gjelsvik om landslagssjef Tveiten.

– Høydetrening har vært viktig for triatlon-gullet, sier Roger Gjelsvik, hovedcoach for utholdenhetsidretter i Olympiatoppen.

Psykologisk overtak

Det har vært mye snakk om utstyret de norske utøverne har. At de er verdensledende.

– Utstyret er bare den siste biten. Det har gitt oss et psykologisk overtak overfor utlendingene. Men det er all den gode treningen som har gjort dette, sier Tveiten.

Det gjelder å bruke minst mulig tid når man skifter mellom svømming, sykling og løping.

For ti år siden var triatlon nytt i Norge som OL-sport. Mandag var det ingen som angret på at de valgte å satse på den «sprø gjengen fra Bergen», som toppidrettssjefen sa det.

– Vi er veldig stolte nå. Det begynte med en liten satsing i 2011 og nå har vi bevist at en fra Bergen kan ta gull i triatlon, sier Gjelsvik. Han gleder seg også over at TIF Viking fikk OL-gull gjennom Blummenfelt.

– Vi så at det var en gruppe utøvere som var vilt dedikert. Vi fanget det opp og skjønte at det var noe spesielt. Siden har det bare utviklet seg gradvis, sier Øvrebø.

Løperne endte opp med å hoppe i vannet to ganger. En båt lå i veien og sperret litt for den første starten. Blummenfelt så hva som skjedde og kastet ikke bort krefter.

Nye steg hele veien

Den første pallplassen i verdenscupen kom i 2015, da Blummenfelt ble nummer tre på New Zealand. Så kom den første seieren.

Nå utgjør Blummenfelt fra Loddefjord, sammen med Gustav Iden fra Arna og Casper Stornes fra Askøy, det som er verdens beste landslag. I OL var alle innenfor topp-11.

Øvrebø er tydelig på at han ikke tar det for gitt.

– Det er ikke slik at vi bare tikker en boks etter dette gullet. Det skulle gjøres.

Etter ti år med hard jobbing, og 12.000 til 14.000 treningstimer, kom altså OL-gullet. Blummenfelt sier nå at han ikke hadde sett på dette som bortkastet, selv om det ikke ble medalje. Han liker jo tross alt å trene knallhardt.

– Jeg har det jo gøy på veien også. Sammen med lagkameratene får jeg leve et liv som er kjekkere enn annet alt annet jeg kan tenke meg.